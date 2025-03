HPV-Bewusstsein: Höchste Durchimpfungsraten in Wien über alle Altersgruppen hinweg

Wien erreicht hohe HPV-Impfquoten und bleibt mit einem kostenlosen Impfangebot auf dem Weg, das Ziel der WHO von 90 Prozent zu erfüllen. Anlässlich des Internationalen HPV-Awareness-Days am 4. März werden zusätzliche Impfaktionen angeboten.

WIEN. Im Vergleich zu anderen Städten und Regionen kann Wien stolz auf seine Fortschritte bei der HPV-Impfung blicken. Mit einer Durchimpfungsrate von etwa 76 Prozent bei 14-Jährigen übertrifft die Stadt den nationalen Durchschnitt von 62 Prozent deutlich. Diese positiven Ergebnisse sind das Resultat eines engagierten Ansatzes zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung und zur Krebsprävention.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hebt hervor: „Jede Impfung schützt nicht nur den Einzelnen, sondern macht auch einen wesentlichen Schritt in Richtung Krebsvorsorge und Verbesserung der allgemeinen Gesundheit unserer Gesellschaft.“ Der Erfolg der Impfkampagne ist auf eine Vielzahl von Maßnahmen zurückzuführen, die speziell darauf abzielen, Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen.

Umfassende Impfstrategie in Wien

Die Stadt Wien bietet die HPV-Impfung nicht nur in öffentlichen Schulen über Schulärzte an, sondern verfügt auch über mobile Impfteams, die die Impfung an verschiedenen Orten bereitstellen. Niedergelassene Ärzte können ebenfalls Teil des städtischen Impfprogramms werden, sodass sie die HPV-Impfung kostenfrei anbieten können. Ergänzt wird dieses Angebot durch mobile Impfbusse, die flexibel eingesetzt werden.