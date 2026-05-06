HTL-Schüler revolutionieren Kanalinspektionen mit innovativem Schlangen-Roboter Natrix

HTL-Schüler entwickeln Schlangen-Roboter für Kanalinspektionen

Vier Schüler der HTL Rennweg haben im Rahmen eines Maturaprojekts einen Schlangen-Roboter für den Einsatz in Kanälen entwickelt. Der Roboter mit dem Projektnamen „Natrix“ ist für Inspektions- und mögliche Bergearbeiten in schwer zugänglichen Bereichen vorgesehen.

Die Entwicklung läuft seit rund einem Jahr und wird von Lehrpersonen der HTL Rennweg von der ersten Idee bis zum fertigen Prototypen begleitet. Parallel zur laufenden Zentralmatura arbeiten tausende Wiener Schülerinnen und Schüler derzeit an ihren abschließenden Projekten.

Technisches Konzept orientiert sich an Schlangenbewegung

„Natrix“ ist als modularer Schlangen-Roboter konzipiert, der sich an der Bewegungsweise von Schlangen orientiert. Er soll eine Kamera durch kleine Öffnungen und unwegsames Gelände manövrieren und damit Stellen erreichen, die für herkömmliche Kameras nicht zugänglich sind.

Der Roboter besteht aus mehreren Modulen. In jedem Modul befindet sich ein kleiner Prozessor, der die Motoren steuert sowie Temperaturen und Strom überwacht. Die Module sind über ein zentrales Kommunikationssystem verbunden, gesteuert wird der Schlangen-Roboter per Laptop.

Industriegeräte und Sponsoren unterstützen Projekt

An dem Projekt „Natrix“ beteiligt sind die HTL-Schüler Alexander Janisch, Clemens Saurugg, Dan Luong und Amritpal Padda. Für die Konstruktion und Produktion kommen Industriegeräte zum Einsatz; laut Dan Luong liegen die Kosten der verwendeten Maschinen bei rund 10.000 Euro.

Zum Projekt gehört neben Entwicklung und Fertigung auch das Auftreiben von Sponsoren. Die vier Schüler erkundigen sich bei ihren Unterstützern nach Anforderungen an den Roboter, um diese in die weitere Ausarbeitung einfließen zu lassen.

Kooperation mit Wien Kanal und Wettbewerbsteilnahme

Im Rahmen des Projekts wurde eine Zusammenarbeit mit Wien Kanal aufgebaut. Laut einem Sprecher geht es dabei auch um Know-how-Transfer und den Austausch mit den Teams von Wien Kanal. Simon Werner, Projektleiter von Kanal-TV bei Wien Kanal, zufolge kann der Prototyp von „Natrix“ selbst abknicken und Stellen abdecken, die mit einer herkömmlichen Kamera nicht erreicht werden.

Der Schlangenroboter „Natrix“ soll unter anderem für Inspektionen im Wiener Kanalnetz eingesetzt werden und könnte bei Berge- und Inspektionsarbeiten verwendet werden. Unterschiedliche Aufsätze sind vorgesehen, um das mögliche Einsatzgebiet zu erweitern.

Das Projekt hat es in das Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend Innovativ 2026“ geschafft. Dort geht es um ein Preisgeld von insgesamt 53.000 Euro und um die Qualifikation für internationale Bewerbe.