Humorvolles Mittelalter auf Burg Trautson: Einzigartige Neidhartfresken kehren zurück

Neidhartfresken kehren auf Burg Trautson zurück

Auf Burg Trautson in Matrei am Brenner im Bezirk Innsbruck-Land werden ab Donnerstag die Neidhartfresken aus dem Spätmittelalter gezeigt. Die rund 600 Jahre alten Wandmalereien gelten als seltenes Beispiel humorvoller Darstellungen ihrer Entstehungszeit und sind nun erstmals wieder öffentlich zugänglich.

Die Fresken entstanden nach derzeitiger Einordnung zwischen 1400 und 1450. Ihre genaue Datierung sowie die Urheberschaft sind nicht geklärt.

Entdeckung nach Zerstörung der Burg

Burg Trautson liegt im Wipptal im Gemeindegebiet von Matrei am Brenner. Im April 1945 wurde sie bei Bombenabwürfen US-amerikanischer Flieger über dem Wipptal zu großen Teilen zerstört, ebenso wie große Teile der Gemeinde.

Bei Aufräumarbeiten nach der Zerstörung kamen in der Burg Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert zum Vorschein. Gobert Auersperg-Trautson berichtete, dabei sei eine Wand heruntergefallen, wodurch die Fresken sichtbar wurden. Nach der Entdeckung wurden die Malereien vom Denkmalamt konserviert und anschließend jahrelang an anderen Orten aufbewacht.

Wechselvolle Geschichte der Wandmalereien

Die über drei Meter langen Fresken wurden in den 1950er Jahren vom Vater von Gobert Auersperg-Trautson nach Sprechenstein bei Sterzing in Südtirol transportiert. Nach seinen Angaben fielen sie dabei gelegentlich vom VW-Käfer, überstanden diese Transporte jedoch unbeschädigt.

Ende der 1990er Jahre erfolgte eine aufwändige Restaurierung der Neidhartfresken. Zuletzt befanden sie sich im Wallfahrtsort Maria Waldrast, bevor sie nun auf Burg Trautson zurückkehren. Das Kunstwerk steht im Eigentum der Familie von Gobert Auersperg-Trautson, ebenso die Burg selbst. Ab sofort sind die Fresken im Rahmen von Führungen auf Burg Trautson zu sehen.

„Neidhartschwank“ als seltenes Motiv

Inhaltlich zeigen die Malereien den „Neidhartschwank“, der als eines der ältesten überlieferten profanen Theaterstücke in deutscher Sprache beschrieben wird. Im Mittelpunkt steht die Figur des Ritters Neidhart.

Die Fresken werden als eine der wenigen humorvollen Bildzeugnisse ihrer Zeit charakterisiert und mit einem „mittelalterlichen Comic“ verglichen, bei dem Schriftbänder die Rolle von Sprechblasen übernehmen. Kurator Hubert Ilsinger erklärte, in Europa gebe es nur fünf bis sechs Darstellungen des Neidhartschwanks in Form von Holzschnitten und Literaturstellen.

Erzählung um Ritter Neidhart

Der Handlung zufolge versucht Ritter Neidhart, das Herz einer Herzogin zu gewinnen und blamiert sich dabei. Er wird zum Gespött der Bauernschaft. In einer Szene findet Neidhart ein Veilchen, markiert den Platz mit seinem Hut und will die Blume später der Herzogin präsentieren.

In der geschilderten Geschichte tauschen die Bauern das Veilchen aus und legen Fäkalien unter den Hut. Die Kunsthistorikerin Sylvia Mader erläuterte, dass beim feierlichen Aufheben des Hutes vor der höfischen Gesellschaft Fäkalien zum Vorschein kommen und Herzogin wie Herzog entsetzt reagieren.

Ausstellungseröffnung auf Burg Trautson

Die Neidhartfresken werden nun wieder auf Burg Trautson in Matrei am Brenner präsentiert. Am Donnerstag, 7. Mai, findet dort um 19.00 Uhr ein „Neidhartabend“ als Ausstellungseröffnung statt. Kurator der Burg ist Hubert Ilsinger, Bürgermeister von Matrei am Brenner ist Patrick Geir.