Hund aus dem Tierheim: Meine Geschichte mit einem vierbeinigen Freund

Rocco kam im Alter von gut sechs Jahren in ein Tierheim, wo er die nächsten sieben Jahre seines Lebens verbrachte. Für viele Hundeliebhaber ist das Tierheim eine Zuflucht, doch für Rocco war es nicht nur ein Ort zum Leben, sondern auch eine Herausforderung. Als „Gute-Laune-Hund“, der stark und belastbar war, versuchte Rocco, sich dem Alltag anzupassen. Leider verlor er zum Ende seines Lebens seinen Lebensmut. Eine gebrochene Zehe machte Spaziergänge fast unmöglich, und die ständig wechselnden Tierpfleger trugen zur traurigen Situation bei – vermutlich infolge eines schlechten Betriebsklimas. Seine Lieblingspflegerin, die ihm oft Trost spendete, verließ das Tierheim, um sich selbstständig zu machen, während seine anderen Stammspaziergeher aufgrund eines neuen Regelwerks Hausverbot erhielten. Ich war die letzte, die regelmäßig mit ihm spazieren ging.

Ein plötzliches Regelwerk im Tierheim bestimmte, dass Hunde, die in der Vergangenheit gebissen hatten, nur noch mit Maulkorb ausgeführt werden durften. Für Rocco, der in seinen letzten Jahren bereits viel durchgemacht hatte, war dies eine Katastrophe. Die Spaziergänge wurden für ihn zur Qual; meine Weigerung, ihm einen Maulkorb aufzuziehen, führte schließlich dazu, dass ich als seine letzte Bezugsperson mit Hausverbot belegt wurde. Rocco hörte auf zu fressen und zeigte Anzeichen von Apathie. Um ihm in dieser kritischen Phase zu helfen, holte ich ihn zu mir nach Hause.

Vor über zehn Jahren, als ich mit den Spaziergängen im Tierheim begann, stellte mein Mann klare Bedingungen auf: „Wenn du einen Hund mit nach Hause bringst, dann bin ich weg.“ In Anbetracht der Katzen, Hühner und Enten, die wir gemeinsam hielten, schien dies ein unüberwindbares Hindernis zu sein. Dennoch war ich fest entschlossen, Rocco, der nach so vielen Jahren im Tierheim leidete, zu helfen. Ich sprach mit einem Nachbarn und bat um Erlaubnis, ihn in dessen Garten unterzubringen. Obwohl ich ihm sagte, dass der Hund nicht mehr lange leben würde, überraschte er mich mit der Erlaubnis und sogar einem Schlüssel. Überraschenderweise akzeptierte auch mein Mann diesen Schritt.

Als ich Rocco schließlich abholte, wurde mir angeboten, seine Vorderpfote amputieren zu lassen, nachdem die Tierärztin Knochenkrebs diagnostiziert hatte. Ich entschied mich, dies abzulehnen, da Rocco fast 14 Jahre alt war und bereits starke Arthrose hatte. Glücklicherweise bereitete ihm die gebrochene Zehe immer weniger Probleme. Innerhalb der ersten Monate nahm der abgemagerte Rocco fünf Kilogramm zu, und ich erhielt Hilfe von mehreren Damen, die ich aus dem Tierheim kannte. Als unerfahrene Hundehalterin war diese Unterstützung von unschätzbarem Wert.

Nach acht Monaten im Nachbargarten zog Rocco endgültig zu uns. Die Hühner und Enten mussten sich mit einem kleineren Garten arrangieren, während die Katzen anfangs durch eine Barrikade geschützt waren. Allen war klar, dass wir Kompromisse eingehen mussten, doch der Umzug schenkte Rocco neue Lebensenergie.

Nach fast 16 Monaten, in denen Rocco täglich Freude brachte, konnte er schließlich nicht mehr selbst aufstehen und verlor seine Lebensfreude. Es fiel mir schwer, ihn gehen zu lassen, aber ich bin unendlich dankbar für all die Tage, an denen er mir mit seiner Lebensfreude den Tag erhellte. In seinen letzten Monaten durfte er ohne Maulkorb spazieren gehen, und wir verzichteten weitgehend auf die Leine. Er hatte nie wieder gebissen, und ich werde die kostbaren Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit immer in meinem Herzen tragen.