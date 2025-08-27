Hundeabnahme: Rentnerin nach Bissattacke auf Wiener Polizisten in Untersuchungshaft

Eine 66-jährige Frau, die am Montag bei der Abnahme ihres Hundes einen Polizisten angegriffen hat, befindet sich nun in Untersuchungshaft. Sie soll trotz eines bestehenden Halteverbots mehrere verhaltensauffällige Hunde besessen haben und hat außerdem eine laufende Bewährungsstrafe, die wegen dieses Vorfalls möglicherweise widerrufen werden könnte.



WIEN. Die Vorgeschichte dieser Pensionistin ist bereits schockierend, bevor man die aktuellen Vorwürfe in Betracht zieht. Die Frau hielt einen Samojeden, eine Rasse, die ursprünglich aus Sibirien stammt und nicht als aggressiv bekannt ist. Dennoch soll der Hund kurz vor der Abnahme einem anderen Hund tödliche Verletzungen zugefügt haben, was alarmierende Fragen zur Hundehaltung der Frau aufwirft.

Die Polizei wurde am Montag zu ihrer Wohnadresse gerufen, nicht nur wegen des vorherigen Vorfalls, sondern auch, weil gegen sie seit mehreren Jahren ein Hundehalteverbot besteht. Trotz dieses Verbots soll die 66-Jährige immer wieder neue Hunde bei sich gehabt haben, berichtet eine Polizeisprecherin gegenüber „MeinBezirk". Bei der Entfernung des Hundes zeigte sich die Pensionistin äußerst unkooperativ und versuchte sogar, einen der Beamten zu beißen.

Angriff auf Polizisten nach tödlichem Vorfall mit Hund

Die 66-Jährige wurde sofort in eine Justizanstalt überstellt und befindet sich mittlerweile in U-Haft. Laut Informationen der „APA“ wird gegen sie nicht nur wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung ermittelt, sondern es ist auch bekannt, dass sie bereits einschlägig vorbestraft ist.

Auf Bewährung

Die Frau hätte den Samojeden aufgrund des Halteverbots nicht besitzen dürfen. In der Vergangenheit hat sie offenbar auch andere Hunde gehalten, die als gefährlich eingestuft wurden. Ein auf ihre Person verhängtes Bewährungsgesetz könnte nun durch den Angriff auf den Polizisten gefährdet sein. Mögliche Konsequenzen für die Frau könnten die Verlängerung der Bewährungsfrist oder die Fortführung ihrer bereits verbüßten Freiheitsstrafe umfassen.

Die 66-Jährige bleibt bis zur weiteren Anhörung in U-Haft.

Wie in solchen Fällen üblich, wird die Untersuchungshaft zunächst für zwei Wochen aufrechterhalten. Ein Haftprüfer wird den Fall am 10. September genauer unter die Lupe nehmen, um festzustellen, ob die U-Haft verlängert werden sollte. Der betroffene Hund, der an dem Vorfall beteiligt war, befindet sich im Wiener Tierquartier und wartet auf eine angemessene Unterbringung.

