Hundert Fahrgäste stranden stundenlang: Oberleitungsunterbrechung legt Railjet bei Villach lahm

Railjet bleibt nach Oberleitungsunterbrechung bei Villach stundenlang stehen

Am Freitagabend sind im Railjet 856 kurz nach der Abfahrt aus Villach rund 100 Fahrgäste der ÖBB für mehrere Stunden gestrandet. Grund war nach Angaben der ÖBB eine unterbrochene Oberleitung, wodurch der Zug ohne Stromversorgung liegen blieb.

Die Fernverkehrsverbindung Railjet 856 fährt täglich von Wien über die Koralmbahn nach Lienz in Osttirol. Am Freitag verließ der Zug Villach planmäßig um 20:26 Uhr, der nächste Halt hätte 22 Minuten später Spittal an der Drau sein sollen.

Wenige Minuten nach der Abfahrt kam der Zug zum Stillstand. Zunächst gab es für die Fahrgäste nach deren Darstellung keine Informationen zu dem Halt. Fahrgast Daniel Koplenig, der regelmäßig zwischen Villach und Spittal pendelt, berichtete, der Zugbegleiter sei nach etwa 20 Minuten durch den Zug gegangen und habe von einer weiteren Wartezeit von rund 20 Minuten gesprochen.

Im Zug sprang laut Schilderungen bald die Notbeleuchtung an, zeitweise gab es demnach gar kein Licht. Außerdem funktionierten die WC-Anlagen nicht. Zwei Züge fuhren am Nebengleis an dem dunklen Railjet in Richtung Spittal vorbei. Einige Fahrgäste hätten sich dadurch alleingelassen gefühlt, so Koplenig.

Koplenig gab an, der Zugbegleiter habe von einem Schaden an der Oberleitung gesprochen. Er sagte weiter, der Railjet sei erst um 1:02 Uhr wieder in Villach gewesen. Laut ÖBB war die Oberleitung unterbrochen, weshalb ein Dieseltriebfahrzeug organisiert werden musste, um den Zug zurück nach Villach zu bringen.

Nach fast vier Stunden wurden die Fahrgäste schließlich mit Bussen von Villach nach Spittal geführt. Zusätzlich zur Oberleitungsunterbrechung wurde nach ÖBB-Angaben ein Gleisschaden am Nebengleis festgestellt. Die ÖBB entschuldigten sich am Samstag für den Vorfall. Der Zwischenfall soll zu Wochenbeginn untersucht werden.