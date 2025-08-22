Hurrikan ‚Erin‘ trifft die US-Ostküste: Drohen gefährliche Ausläufer?

Der derzeit als Hurrikan der Kategorie zwei eingestufte Tropensturm „Erin“ könnte sich möglicherweise erneut verstärken, wie das National Hurricane Center (NHC) erklärte. Obwohl nicht erwartet wird, dass „Erin“ direkt auf Land trifft, galt für Teile der Küste von North Carolina und dem Nachbarstaat Virginia eine Sturmwarnung. Für die größeren Inseln Ocracoke und Hatteras wurde bereits eine Evakuierung angeordnet. Die Behörden haben Sommerurlauber an der US-Ostküste vor lebensgefährlichen Strömungen und hohen Wellen gewarnt.
Der Sturm hat eine ungewöhnlich große Ausdehnung, wodurch die tropischen Sturmwinde bis zu hunderte Kilometer vom Zentrum entfernt wahrgenommen werden können. Hurrikan-Spezialist Michael Lowry stellte fest, dass die USA bislang glücklicherweise von einem direkten Auftreffen des Sturmes verschont geblieben sind.
„Die von Erin verursachten Wellen werden in den nächsten Tagen die Bahamas, Bermuda, die Ostküste der Vereinigten Staaten und die atlantischen Provinzen Kanadas treffen“, erläuterte das NHC.
Warnungen und Vorbereitungen
Der Gouverneur von North Carolina, Josh Stein, hat die Einwohner aufgefordert, sich auf mögliche Auswirkungen vorzubereiten. Hier sind einige empfohlene Maßnahmen:
- Lebensmittel und Wasser für bis zu fünf Tage lagern.
- Wichtige Dokumente, wie z.B. Versicherungspolicen, in Sicherheit bringen.
- Ein Notfallset bereitstellen.
Rettungsteams sowie 200 Soldaten der Nationalgarde sind an verschiedenen Orten der Küste stationiert worden, zusammen mit Booten, speziellen Fahrzeugen und Flugzeugen, so Stein. Angesichts der vorherrschenden Gefahr wurde am Dienstagabend der Notstand ausgerufen. „Hurrikan ‚Erin‘ bringt die Gefahr von Überschwemmungen, Strand- und Küstenerosion sowie gefährlicher Brandung mit sich“, warnte Stein an die Bürger.
Sturmverlauf und Auswirkungen
„Erin“ zieht seit mehreren Tagen durch die Karibik. Vorübergehend wurde der Sturm als Hurrikan der Stufe fünf eingestuft, was die höchste Gefahrenstufe darstellt, doch mittlerweile wurde er auf Stufe zwei zurückgestuft. Die Gefahr ist jedoch keineswegs gebannt. Im US-Außengebiet Puerto Rico gab es bereits Überschwemmungen, zahlreiche Häuser und Straßen standen unter Wasser, und es kam zu temporären Stromausfällen.
Ein Blick auf die Hurrikansaison
„Erin“ ist der erste Hurrikan der diesjährigen Hurrikan-Saison im nördlichen Atlantik, die üblicherweise von Juni bis in den späten November dauert. In diesem Jahr wird mit stärkeren Phänomenen als üblich gerechnet. Im vergangenen Jahr verwüsteten mehrere heftige Stürme die Karibik, darunter Hurrikan „Helene“, bei dem im Südosten der USA über 200 Menschen ums Leben kamen.
Wissenschaftler warnen, dass der menschengemachte Klimawandel, der unter anderem zu steigenden Wassertemperaturen in den Weltmeeren führt, die Wahrscheinlichkeit von Stürmen erhöht und eine schnellere Verstärkung von Sturmtiefs begünstigt.
Zusammenfassung
Mit der anhaltenden Bedrohung durch Hurrikan „Erin“ sind die Bewohner der betroffenen Küstenregionen aufgerufen, sich entsprechend vorzubereiten. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Sturm weiter entwickelt. Eine klare Botschaft bleibt: Sicherheit hat oberste Priorität.