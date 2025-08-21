Hurrikan Erin: Unerwartete Herabstufung – Was Jetzt Passiert!

Die Meteorologen zeigen große Besorgnis über die Ausdehnung von „Erin“, einem tropischen Sturm, der potentielle Starkwinde auf einem hunderte Kilometer breiten Gebiet verursachen könnte. Für North Carolina besteht weiterhin eine Sturmwarnung des Hurrikan-Warnzentrums der USA (NHC). Glücklicherweise wurde die Warnung für die Bahamas, das britische Überseegebiet Turks- und Caicosinseln, Kuba und die Dominikanische Republik mittlerweile aufgehoben.

Der Tropensturm wird Mitte der Woche voraussichtlich zwischen der Ostküste der USA und den Bermuda-Inseln hindurchziehen. Obwohl „Erin“ laut den aktuellen Vorhersagen nicht direkt auf Land treffen sollte, wurden bereits Evakuierungen für die Inseln Ocracoke und Hatteras vor der Küste North Carolinas angeordnet, um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten.

„Es besteht die Gefahr lebensbedrohlicher Überflutungen“ von mehr als einem Meter über dem Bodenniveau, erklärte NHC-Direktor Michael Brennan. Diese Gefahr wird zusätzlich von starken Wellen begleitet, die zu „schweren Schäden an Stränden und Küsten führen“ könnten. Das NHC hat zudem vor gefährlichen Strömungen und Wellen, die bis zu sechs Meter hoch werden können, gewarnt.

Hurrikan-Kategorisierung: Sonntag: Von Stufe fünf auf drei herabgestuft Vorübergehende Erhöhung auf Stufe vier Montag: Erneute Herabstufung auf Stufe drei, anschließend auf zwei

Puerto Rico Situation: Überschwemmungen bereits gemeldet Zahlreiche Häuser und Straßen unter Wasser Über 150.000 Haushalte zeitweise ohne Strom



„Erin“ ist der erste Hurrikan der diesjährigen Hurrikan-Saison im nördlichen Atlantik, die üblicherweise von Juni bis in den späten November dauert. Dabei wird in diesem Jahr mit stärkeren Phänomenen als üblich gerechnet. Im vergangenen Jahr verwüsteten mehrere heftige Stürme die Karibikregion, darunter Hurrikan „Helene“, bei dem im Südosten der USA über 200 Menschen ums Leben kamen.

Wissenschaftler sind sich einig, dass der menschengemachte Klimawandel, der unter anderem zu steigenden Wassertemperaturen in den Weltmeeren führt, Stürme wahrscheinlicher macht und die schnelle Verstärkung von Sturmtiefs begünstigt. Ein Beispiel dafür ist „Erin“, der sich innerhalb von etwas mehr als 24 Stunden von einem Hurrikan der Stufe eins auf einen Hurrikan der Stufe fünf ausweitete.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „Erin“ ein ernstes Risiko für die Ostküste der USA darstellt, vor allem für North Carolina, und dass die Entwickler von Wetterprognosen und Notfallmanagement weiterhin wachsam bleiben müssen. Die Beeinflussung durch den Klimawandel könnte in den kommenden Jahren noch größere Herausforderungen mit sich bringen.