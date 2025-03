Hybridenergie aus Spanien: Wärme und Strom in einem System

Vor wenigen Wochen hatte ich die Gelegenheit, ein innovatives Konzept zu präsentieren, das in der Solarenergiebranche großes Potenzial birgt. Diesmal geht es um ein Heliostat-PV-Hybrid-System, das höhere Temperaturen erzeugen kann, was insbesondere für Anwendungen wie die Müllverbrennung von Bedeutung ist. Allerdings könnte die reflektierende Natur dieser Module in der Nähe von Flughäfen problematisch sein, da sie extrem stark Licht reflektieren. Diese Informationen stammen aus einem Artikel von PV Magazine.

Die Entwicklung dieser bahnbrechenden Technologie wurde unter der Schirmherrschaft des Spanischen Instituts für Technologie und Kommunikation (CIDT) unterstützt, das die Forschungs- und Entwicklungsphasen kofinanzierte. Zudem wurde das kürzlich abgeschlossene Pilotprojekt in Puertollano von der Andalusischen Technologiegesellschaft (CTA) unterstützt, was die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Institutionen und innovativen Unternehmen verdeutlicht.

BlueSolar hat ein revolutionäres Konzept für Großanlagen entwickelt, das Photovoltaik und Solarthermie mithilfe von Hybridmodulen kombiniert. Diese Module generieren nicht nur kontinuierlich Strom, sondern fungieren auch als konzentrierende Spiegel, ausgestattet mit einem patentierten selektiven optischen Lichtfilter, der im Modulglas integriert ist. Diese einzigartige Kombination ermöglicht es, Wärme zu speichern oder direkt Dampf zu erzeugen, was für industrielle Anwendungen von Bedeutung ist.

Ein zentrales Element dieser Technologie ist ein Spezialglas, das das herkömmliche Glas über den Photovoltaikmodulen ersetzt. BlueSolar hat erklärt, dass dieses Glas an die monokristallinen Siliziummodule verschiedener Hersteller angepasst werden kann. Die Tunneloxid-Passivierungskontakttechnologie (TOPCon) des Unternehmens erzielt dabei einen höheren Wirkungsgrad als die herkömmliche Passivierungstechnologie mit Emitter und Rückseite (PERC), was die Energieeffizienz erheblich steigert.

José Caparrós, der CEO von BlueSolar, äußerte sich optimistisch über die Zukunft der Technologie: „BlueSolar hat das Potenzial, die weltweit erste Solartechnologie zu werden, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu Marktpreisen ermöglicht.“ Er betont, dass die Technologie 50 % der nicht genutzten Energie eines Moduls effizienter nutzt und somit die Energieeffizienz einer Photovoltaikanlage um 60 % und die von Solarthermie-Anlagen um 70 % steigern kann.

Das Konzept integriert zudem Wärmespeicherlösungen, die entweder geschmolzene Salze oder andere Speichermedien nutzen. Laut Caparrós sind die Herausforderungen traditioneller Solarthermie-Anlagen mit dieser Technologie erheblich geringer. Dazu gehören kleinere Türme, niedrigere Betriebstemperaturen und weniger komplexe Nachführsysteme, die die Skalierbarkeit und Modularität erhöhen, während die Betriebskosten gesenkt werden.

Darüber hinaus wurde das neue Anlagenkonzept so entworfen, dass es sich nahtlos in bestehende und geplante Photovoltaikanlagen integrieren lässt. Dies optimiert nicht nur die bestehende Netzinfrastruktur, sondern trägt auch dazu bei, die Kosten für die Stromgestehung um bis zu 50 % zu senken, weit über die Einsparungen hinaus, die mit traditionellen Solarthermieanlagen erzielt werden können.