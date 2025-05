ICCA Ranking: Wien bleibt an der Spitze der weltweiten Kongressstädte

Wien an der Spitze der internationalen Tagungsdestinationen

Die International Congress and Convention Association (ICCA) erstellt jedes Jahr ein Ranking der beliebtesten Städte für internationale Kongresse und Tagungen. Das aktuelle Ranking für 2024 belegt, dass Wien erneut den ersten Platz einnimmt, nachdem die Stadt 2023 auf den vierten Platz zurückgefallen war. Diese Auszeichnung bestätigt Wiens hervorragenden Ruf als erstklassige Kongressmetropole.

Wien als Kongresszentrum

Wien punktet nicht nur mit dem Austria Center Vienna (ACV), sondern auch mit zahlreichen weiteren Veranstaltungsstätten wie dem Messegelände. Diverse Organisationen, von medizinischen Konferenzen bis hin zur Europäischen Weltraumorganisation (ESA), haben die Stadt als Standort für ihre Tagungen gewählt. Das unterstreicht Wiens Bedeutung im globalen Kongressgeschäft.

Eine beeindruckende Anzahl an Veranstaltungen

Im Jahr 2024 fanden in der Stadt 154 internationale Kongresse statt, was nur einen Kongress weniger ist als im Wettbewerbsumfeld von Lissabon, das den zweiten Platz belegt. Singapur, Barcelona und Prag komplettieren die Top fünf der weltweit führenden Kongressstädte. Diese Zahl zeigt, dass Wien seine Spitzenposition erfolgreich verteidigt und weiter ausbaut.

Wirtschaftliche Bedeutung der Kongressindustrie

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) äußerte sich stolz über die Platzierung: „Wien hat mit dem ersten Platz im Ranking seine Position als global führende Tagungsmetropole weiter gefestigt. Kongresse und Firmenveranstaltungen erzeugten im vergangenen Jahr eine Wertschöpfung von 1,3 Milliarden Euro und schafften 23.500 Ganzjahresarbeitsplätze.” Diese Zahlen spiegeln die positive Auswirkung der Tagungsindustrie auf die Stadt wider, die weit über die Tourismusbranche hinausgeht.

Strategische Zukunftsausblicke

Im Rahmen der Wiener Wirtschafts- und Innovationsstrategie 2030 wird die Weiterentwicklung als Tagungsdestination eine zentrale Rolle spielen. Norbert Kettner, Direktor von Wien Tourismus, betont: „Kongresse sind neben Wiens reichem Kulturleben ein starkes touristisches Standbein. Sie fördern die Frequenz in Veranstaltungsräumen und Hotels und steigern die Wertschöpfung.“ Zudem wird erwartet, dass jede zehnte Nächtigung in Wien aus dem Kongresstourismus stammt.

Ein nationaler Benchmark

Insgesamt fanden in Österreich im Jahr 2024 233 internationale Kongresse statt, wobei Wien für 154 davon verantwortlich war. Dies bedeutet, dass rund zwei Drittel der internationalen Kongresse in Österreich in der Hauptstadt abgehalten wurden. Im Länderranking belegt Österreich den 16. Platz, angeführt von den USA, Italien und Spanien.

Die Anzahl der Meetings wächst

Die Ergebnisse zeigen auch, dass Wien das nationale Zentrum der Tagungsindustrie ist, mit insgesamt 6.619 Kongressen und Firmenveranstaltungen, was einen Anstieg im Vergleich zu 2023 darstellt. Laut Anita Paic, Leiterin des Vienna Convention Bureau, spiegelt das Ranking die optimale Zusammenarbeit aller Akteure in Wiens Tagungsindustrie wider.

Zahlreiche Teilnehmende und steigende Übernachtungen

2024 zählten die teilnehmenden Kongresse rund 670.000 Teilnehmer, was zu 1,9 Millionen Nächtigungen führte und ein Nächtigungswachstum von 26 Prozent bedeutete. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag mit 2,98 Nächtigungen deutlich über dem städtischen Durchschnitt von 2,3 Nächtigungen.

