ICEHL-Viertelfinale: Graz 99ers erzielen Ausgleich zum 1:1 gegen die Black Wings

Am Dienstag um 19:30 Uhr traten die Graz 99ers im fünften Spiel des ICEHL-Viertelfinales gegen die Black Wings Linz an. In dieser entscheidenden Phase des Turniers, wo jeder Punkt zählt, stehen die 99ers unter Druck, während die Black Wings ihre Chancen nutzen müssen, um im Meisterschaftsrennen zu bleiben. MeinBezirk berichtet live aus Linz!

LINZ/GRAZ. Für die Black Wings Linz war die Bedeutung des Spiels von Anfang an klar: Eine Niederlage hätte das Ausscheiden aus dem Meisterschaftsrennen nahezu besiegelt. Nach einem ausgeglichenen Beginn ging Linz dank eines Treffers von Logan Roe in der sechsten Minute schnell in Führung. In der Folge musste der Grazer Nico Brunner wegen Haltens für zwei Minuten auf die Strafbank, doch die Linzer konnten die sich bietende Powerplay-Gelegenheit nicht nutzen.

Im zweiten Teil des ersten Drittels entwickelten die Black Wings die besseren Chancen. Kurz vor Ende des Drittels hielt Linz-Goalie Rasmus Tirronen mit einem beeindruckenden Hechtsprung einen Schuss und bewahrte damit die knappe Führung. Mit diesem 1:0 für die Black Wings ging es in die erste Pause.

99ers gleichen im zweiten Drittel aus

Im zweiten Drittel kam es in der 25. Minute zu einem Stockschlag von Andreas Kristler, weshalb die 99ers die erste Überzahl des Spiels hatten. Leider für Graz reichten auch diese Chancen nicht für einen Ausgleich. Doch die Grazer tankten neues Selbstbewusstsein. Trevor Gooch hatte in der 30. Minute nur wenig Glück, als er beinahe den Ausgleich erzielte.

In der 37. Minute war es schließlich Kevin Roy, der die Scheibe im Netz versenkte und somit den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Dies geschah während einer Überzahlsituation, da Black-Wings-Spieler Brian Lebler wegen Behinderung auf der Strafbank saß. Mit dem 1:1 ging es in die zweite Pause, und die 99ers schienen im Aufwind.

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

