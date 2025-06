Ich verspürte Angst: Glaube in Graz

Der 18. März 2021 war ein bedeutsamer Tag für mich – mein persönliches Erwachen. Vor sechs Jahren kam ich nach 18 Tagen im künstlichen Tiefschlaf wieder zu mir. Diese profund veränderte Erfahrung ließ mich mit vielen Fragen des Lebens konfrontiert werden.



Am Morgen, als der Wecker klingelte, hatte ich das Gefühl von Müdigkeit. Ich musste aufstehen und zum Kurs, für den ich spät dran war. „Wann, wenn nicht heute?“, fragte mich eine innere Stimme beim Verlassen des Hauses. Am Abend war ich immer noch im Stress, da viele Dinge unerledigter Natur warteten. Auf dem Weg zu den Räumen des BBRZ (Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum) wurde mir bewusst, wie sehr ich mir Veränderung wünschte.



Im Jahr 2007 fasste ich den Entschluss, professioneller Wrestler zu werden. In dieser Zeit wollte ich ein Zeichen setzen; ich wollte im Rampenlicht stehen, umgeben von Anerkennung und Erfolgen. Trotz der kritischen Bemerkungen meines Vaters setze ich alles auf meine Leidenschaft. Ich war bereit, alles dafür zu geben, und so meldete ich mich für das Fitnessstudio an, noch bevor ich den ersten Schritt in die Wrestling-Welt wagte.



Der Glaube an meinen Weg motivierte mich enorm. Besonders das positive Umfeld im Fitnessstudio war entscheidend für meine Entwicklung. Trainer und andere Sportler unterstützten mich tatkräftig, was mir das Gefühl gab, in meiner Berufung zu sein.



Während des Kurses heute fiel mir auf, dass viele der Teilnehmer übergewichtig waren und rauchten. Diese Vergleichbarkeit mit mir fühlte ich nicht. Mein Glaube an die Veränderung und mein Wille, fit und gesund zu sein, waren weitaus größer.



Im Jahr 2008 hatte ich bereits bemerkenswerte Fortschritte im Krafttraining gemacht und fand sogar einen Trainingspartner, mit dem mich ähnliche Ziele verbanden. Zusammen entdeckten wir das Wrestling Dojo, das bald in unserer Nähe eröffnete – ein aufregender Schritt in Richtung meiner Träume.



Nach dem Kurs zog es mich erneut ins Fitnessstudio, das für mich kollektiv eine Oase der Hoffnung war, besonders seit meinem Unfall. Trotz körperlicher Einschränkungen sah ich es als meine Aufgabe an, stärker und gesünder zu werden.



Ich stellte mir Fragen: Was wollte ich aus meinem Leben machen? Wer war ich in diesem neuen Kapitel? Im Jahr 2011 stellte ich ähnliche Fragen, während ich im Ring stand und mich mit Kollegen auseinander setzte. Ich erinnerte mich daran, nicht kleinbeizugeben, und wollte für mich selbst einstehen.



Der 18. März 2021 war nicht nur ein Geburtstag, sondern eine Art Wendepunkt. Ich wollte diesen Tag mit meinem Freund verbringen, um die Zeit in dankbarer Reflexion zu genießen. Nach einem langen Tag setzte ich mich auf die Couch, erfand die Nähe zu den Erinnerungen und Gedanken, die mich prägten.



Rückblickend auf die Ereignisse von 2015, hatte ich bereits eine starke Kraft entwickelt. Dennoch überkam mich die Angst. Es war der Gedanke an den entscheidenden Moment meine Wrestling-Träume zu verwirklichen. Trotz aller positiven Erinnerungen, stellte ich fest, wie ich oft unter Druck und Erwartung fiel.



Abends, nach einem nachdenklichen Spaziergang, stellte ich fest, dass die Reise des Erwachsenwerdens nie endete. Später brach ich zusammen, überwältigt von den Erinnerungen – ein Weg, der mich gelehrt hatte, für mich selbst zu kämpfen.