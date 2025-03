Ideen für den Tesarekplatz: Aus den Agenda-Favoriten entstand das Grätzllabor

Mit neuem Elan und einem frischen Namen startet das Grätzllabor in der Favoriten-Gemeinde. Ehemals als Agenda Favoriten bekannt, hat dieses Projekt das Ziel, kreative Ideen zur Neugestaltung des Tesarekplatzes zu sammeln und umzusetzen.

WIEN/FAVORITEN. Zu Beginn des neuen Jahres wurde die Agenda Favoriten in das Grätzllabor umbenannt. Dies geschah, um das Engagement der Anwohner zu fördern und die gemeinschaftliche Beteiligung an der Neugestaltung des Tesarekplatzes zu stärken. Der Platz, der gegenwärtig wenig ansprechend wirkt und kaum Grünflächen bietet, steht im Fokus dieser Initiative, die direkt von den Anwohnerinnen und Anwohnern angestoßen wurde.

„Unser Ziel ist es, den Platz in einen einladenden Raum mit mehr Grün, Bäumen, Schatten und Sitzgelegenheiten zu verwandeln, der als Ort der Begegnung und des Verweilens dient“, erklärt Hans Emrich vom Grätzllabor. Durch die Einbeziehung der Gemeinschaft möchte das Projekt sicherstellen, dass die Bedürfnisse und Ideen der Bevölkerung in die Planung einfließen.

Ein Ort für Dialog

In der Initialphase fanden bereits mehrere Veranstaltungen statt, bei denen die Anwohner ihre Vorschläge präsentieren und aktiv teilnehmen konnten. Rund 60 Teilnehmer aus Favoriten brachten ihre Ideen ein.

Emrich merkte an, dass die gesammelten Vorschläge weitgehend mit einer vorherigen Unterschriftenaktion übereinstimmten, die von den Anwohnern initiiert wurde. Die Erwartungen bezüglich erster Verbesserungen sind optimistisch.

Kinder gestalten mit

Besonders hervorzuheben ist, dass auch Kinder von der Volksschule am Tesarekplatz aktiv an den Planungen teilnehmen. Sie haben kreative Modelle entwickelt, um zu zeigen, wie der Platz durch Gestaltungen und Farbenspiele verschönert werden kann. Die Wünsche der Anwohner umfassen u.a. Sitzgelegenheiten, die in kleinen Gruppen angeordnet sind, jedoch nicht direkt vor den Wohnungen liegen. Auch mehr Bäume und Sträucher wurden gewünscht, während gleichzeitig der Platz für kleinere Feste und Flohmärkte erhalten bleiben soll.

Die Chancen für die Verbesserung des Tesarekplatzes stehen gut, da im Budget von Favoriten bereits Mittel für die Umsetzung vorgesehen sind. Auch in diesem Jahr sind ein temporäres Gemeinschaftsbeet sowie komfortable Sitzgelegenheiten vor der Kirche geplant. Anwohner, die an weiteren Ideen und Konzepten mitarbeiten möchten, können sich über [email protected] oder telefonisch unter 0676/965 08 44 melden.

