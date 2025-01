Identität des Fahrers des explodierten Trucks in Las Vegas Entdeck! Unglaubliche Details Enthüllt!

Der 37-Jährige hat sich durch einen Schuss in den Mund das Leben genommen. Da sein Körper bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, musste die Polizei auf die Ergebnisse einer DNA-Analyse zur endgültigen Identifizierung warten. Folgendes wurde im Tesla-Fahrzeug gefunden:

Militärausweis

Reisepass

iPhone

Kreditkarten

Ein naher Verwandter des Mannes berichtete der Nachrichtenagentur Reuters, dass dieser ein begeisterter Soldat und Anhänger des designierten US-Präsidenten Donald Trump war. Laut US-Kreisen erhielt der Mann unter anderem folgende Auszeichnung:

Bronze Star für Tapferkeit

Er absolvierte fünf Kampfeinsätze in Afghanistan.

Die Bundespolizei FBI hat wiederholt betont, dass bislang kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Lkw-Anschlag am Neujahrstag in New Orleans, bei dem 15 Menschen getötet wurden, und der Cybertruck-Explosion in Las Vegas am selben Tag festzustellen ist. Der Vorfall in Las Vegas wird als Terrorangriff betrachtet.