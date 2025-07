IKB antwortet auf Kritik: Kostenloser Zugang zum Recyclinghof Rossau bleibt bestehen

Die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) haben auf die Kritik an ihrem neuen Zutrittssystem für den Recyclinghof Rossau reagiert und bekräftigt: Der Zugang – egal ob über App, Berechtigungskarte oder Meldezettel – bleibt für die Bürgerinnen und Bürger von Innsbruck, Natters und Ampass kostenlos.

INNSBRUCK. Um den Recyclinghof Rossau betreten zu können, benötigen die Nutzer weiterhin die IKB-Abfall-App oder eine Berechtigungskarte. Beide Optionen werden jedoch kostenfrei bleiben. In der ursprünglichen Planung sollte ab Januar 2026 eine jährliche Gebühr von 25 Euro für die Berechtigungskarte erhoben werden. Aufgrund der starken öffentlichen Kritik haben die IKB ihr Vorhaben jedoch geändert. Die Vorstände Helmuth Müller und Thomas Pühringer erklärten:

„Wir haben Rückmeldungen erhalten, wonach die geplante Kostenpflicht als Benachteiligung analoger Kundinnen und Kunden empfunden wurde. Diese Anliegen nehmen wir sehr ernst. Daher haben wir uns entschieden, die Karte auch weiterhin kostenlos anzubieten.“

Warum das neue System erforderlich ist

Der Recyclinghof Rossau stößt nach Angaben der IKB an seine Kapazitätsgrenzen, mit etwa 260.000 Einfahrten jährlich, was circa 1.400 Einfahrten pro Tag entspricht. Die neuen Regeln sollen sicherstellen, dass der Zutritt nur noch für berechtigte Personen möglich ist. Um die Umstellung zu erleichtern, haben die IKB eine Registrierungsstelle direkt am Recyclinghof eingerichtet, die bei der Installation der App und der Beantragung der Berechtigungskarte Unterstützung bietet. Der Zugang mit einem nicht älteren Meldezettel (maximal drei Monate alt) und einem amtlichen Lichtbildausweis bleibt ebenfalls möglich.

Die Umsetzungsrate ist bisher vielversprechend: Over 8.365 Nutzer haben sich in der App registriert, und seit dem 1. Juli 2025 wurden 167 Berechtigungskarten ausgestellt.

Kritikpunkte am neuen System

Die Einführung des neuen Zutrittssystems wurde vor allem von der Arbeiterkammer (AK) Tirol und der FPÖ Innsbruck kritisiert. Beide Organisationen argumentierten, dass die jährliche Gebühr für die Berechtigungskarte eine Benachteiligung für Bürger ohne Smartphone darstelle. Zusätzlich äußerte die AK Datenschutzbedenken, da sowohl die digitale als auch die analoge Registrierung persönliche Daten erfordere.

Weitere Informationen:

Die IKB verteidigt ihr neues Zutrittssystem angesichts der Kritik und betont die Notwendigkeit von Anpassungen für einen reibungslosen Betrieb des Recyclinghofs.