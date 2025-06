IKB: Wechsel im Personal – Pühringer wird neuer Vorsitzender

Personelle Veränderungen bei der Innsbrucker Kommunalbetriebe: Alois Muglach wird neues Vorstandsmitglied, und Thomas Pühringer wird neuer Vorstandsvorsitzender der IKB AG.

INNSBRUCK. Der Aufsichtsrat der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (IKB) hat Alois Muglach zum neuen Mitglied des Vorstandes ernannt. Er wird seine neue Position am 1. Januar 2026 antreten. Dies wurde von Markus Bachlechner, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der IKB, und dem Bürgermeister und Eigentümervertreter Johannes Anzengruber bekannt gegeben.

Alois Muglach, ein 45-jähriger Betriebswirt aus Rum bei Innsbruck, ist Familienvater von drei Kindern und hat an der Universität Innsbruck in Sozial- und Wirtschaftswissenschaften promoviert. Seit 2010 leitet er in der Firmengruppe Derfeser den kaufmännischen Bereich sowie die Personal- und Organisationsentwicklung. Er hat sich gegen über 40 Mitbewerber in einem Auswahlprozess durchgesetzt. Zusätzlich war er seit 2024 im Aufsichtsrat der Innsbrucker Immobilien GmbH und der Innsbrucker Markthallen-Betriebs GmbH tätig. Mit seinem Dienstantritt bei der IKB wird er diese Mandate niederlegen.

„Alois Muglach überzeugt nicht nur mit seiner fachlichen Kompetenz, sondern auch durch seine starke Persönlichkeit. In einer Zeit, wo die IKB zwischen Kundenorientierung, wirtschaftlichem Erfolg und gesellschaftlichen Anforderungen agiert, ist das von großer Bedeutung“, betont Bürgermeister Anzengruber.

Markus Bachlechner, der den gesamten Bewerbungsprozess leitete, fügt hinzu: „Alois Muglach bringt alle Voraussetzungen mit, um in dieser verantwortungsvollen Position erfolgreich zu sein. Ich bin überzeugt, dass er zusammen mit seinen Vorstandskollegen die IKB in eine positive Zukunft führen wird.“ Muglach tritt die Nachfolge von Helmuth Müller an, der nach 15 Jahren im Vorstand der IKB und als Vorstandsvorsitzender zum Ende Dezember 2025 in den Ruhestand geht.

Neuer Vorstandsvorsitzender

Ab dem 1. Januar 2026 wird Thomas Pühringer den Vorsitz im Vorstand übernehmen. Zusammen mit Thomas Gasser, einem entsandten Mitglied der TIWAG, bildet Pühringer ein neues Führungssteam der IKB. „Mit dieser Konstellation aus Pühringer, Gasser und Muglach bleibt der Vorstand der IKB bestens aufgestellt. Ich freue mich auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit im Sinne einer nachhaltigen Versorgung“, so Michael Kraxner, Eigentümervertreter der TIWAG.

Mehr zum Thema IKB auf MeinBezirk

Die Nachrichten des Tages im WhatsApp Kanal „MeinBezirk Tirol“

Weitere Nachrichten aus Innsbruck