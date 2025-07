IKG-Präsident Bezieht Stellung: Warum die Israelische Strategie im Gazakrieg Verteidigt werden sollte

Ob im Gaza-Streifen tatsächlich eine Hungersnot drohe, das wisse man nicht, erklärte Deutsch. Er übte scharfe Kritik an den Vereinten Nationen (UNO), die seiner Ansicht nach seit Jahrzehnten wenig mehr tun, als Israel zu kritisieren. Auch das Rote Kreuz erhielt einen Dämpfer der Kritik. Deutsch betonte, Israel tue alles in seiner Macht Stehende, um diesen Krieg zu beenden. Im Gegensatz dazu freue sich die Hamas über Sanktionsdrohungen aus der Europäischen Union, so seine Einschätzung. Die Terrororganisation hätte den Konflikt bereits am 8. Oktober beenden können, hätte sie sich ergeben und alle Geiseln freigelassen, und könnte dies auch jetzt noch tun.

Eine Zwei-Staaten-Lösung habe er stets unterstützt, „aber der 7. Oktober hat das schwer bis unmöglich gemacht“, fügte Deutsch hinzu. „Zurzeit sehe ich keine Partner bei den Palästinensern und schon gar nicht in Gaza.“ Diese Entscheidung liege jedoch in der Verantwortung der israelischen Bevölkerung bei der nächsten Wahl.

Wachsende Antisemitismus-Bedrohung in Österreich

Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) zeigte sich besorgt über die alarmierende Zunahme antisemitischer Übergriffe in Österreich. Jüngste Berichte dokumentieren Diskriminierungen, wie etwa:

Ein Vorfall in einem Wirtshaus in Wien, wo israelische Gäste abgewiesen wurden.

Diskriminierung auf einem Campingplatz in Tirol.

In der letzten Woche wurden insgesamt 25 antisemitische Vorfälle gemeldet, darunter sieben Taxifahrer, die Passagieren, die als Juden erkennbar waren, die Mitfahrt verweigerten.

Kritik an Israel versus Antisemitismus

Dabei ist Kritik an Israel durchaus legitim, jedoch nicht, wenn sie in Dämonisierung oder Delegitimierung ausartet. Wenn auf Israel andere Maßstäbe gelegt werden als auf andere Länder, wird dies als problematisch erachtet. Interessanterweise wird die israelische Regierung am lautesten in Israel selbst kritisiert, wo es nahezu täglich zu Demonstrationen kommt. Dies sei ein Ausdruck lebendiger Demokratie.

Der Kontext: Aktuelle Entwicklungen und die Zukunft

Die Situation im Nahen Osten bleibt angespannt. Viele analytische Stimmen warnen vor einem weiteren Anstieg von Spannungen, sollten kritische humanitäre Bedingungen nicht gelöst werden. Die internationalen Beziehungen, insbesondere zwischen Israel und den Palästinensern, sind derzeit auf einem Tiefpunkt angekommen. Um langfristige Frieden zu schaffen, sind diplomatische Bemühungen und eine Rückkehr zu konstruktiven Gesprächen enorm wichtig.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herausforderungen in der Region sowohl politischer als auch gesellschaftlicher Natur sind. Es ist entscheidend, dass die internationale Gemeinschaft zusammenarbeitet, um Lösungen zu finden, die das Wohlergehen aller Beteiligten sicherstellen. Ohne Dialog und Verständnis wird es schwer bleiben, den Frieden zu wahren.

Die Situation erfordert daher von allen Seiten Sensibilität und den Mut, neue Wege zu gehen.