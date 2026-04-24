Illegale Vogeleinfuhr: Wellensittich bei Autobahnkontrolle in Kärnten beschlagnahmt

Wellensittich bei Verkehrskontrolle in Kärnten sichergestellt

Autobahnpolizisten haben in Kärnten bei einer Fahrzeugkontrolle einen illegal eingeführten Wellensittich entdeckt und sichergestellt. Der Vogel war in der Nacht auf Donnerstag in einem Pkw eines 65-jährigen Mannes aus Tirol gefunden worden.

Der Wellensittich befand sich in einer kleinen Box auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs. Die Beamten der Autobahnpolizei Spittal wurden nach Angaben der Einsatzkräfte durch Vogelgeräusche auf das Tier aufmerksam.

Der 65-jährige Lenker gab an, den Wellensittich von einer Reise aus der Türkei mitgebracht zu haben. Für die Einfuhr des Vogels konnte er keine entsprechenden Papiere vorweisen. Der Wellensittich war damit illegal eingeführt.

Die verwendete Transportbox wurde als für die Größe des Vogels und die lange Strecke viel zu klein beschrieben. Der Wellensittich wurde von den Behörden sichergestellt. Der 65-jährige Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Die Meldung ist seit 24. April 2026 online abrufbar.