Im Alter von 75 Jahren: Der bekannte Wiener Galerist Ernst Hilger ist verstorben.

Der einflussreiche Wiener Galerist und Kunsthändler Ernst Hilger, der über Jahrzehnte hinweg den österreichischen Kunstmarkt geprägt hat, ist am Montagabend im Alter von 75 Jahren verstorben. Seine Ehefrau, Karoline Hilger-Bartosch, bestätigte den traurigen Verlust am Dienstag gegenüber dem „Kurier“. Hilger war nicht nur eine zentrale Figur der heimischen Galerieszene, sondern auch ein leidenschaftlicher Förderer von aufstrebenden Künstlern.

WIEN. Der Tod von Ernst Hilger, einem angesehenen Kunsthändler und Galeristen, kam überraschend, da er erst kürzlich an einer Kunstmesse teilgenommen hatte und das Atelier eines Künstlers besucht hatte. „Ernst war ein Vollblutgalerist, aber auch der wunderbarste Ehemann und Freund“, zitiert die Ehefrau.

Karriere und Einfluss ab 1976



Ernst Hilger wurde 1950 in Wien geboren und begann 1968 ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, das jedoch nie seine künstlerische Leidenschaft minderte. Ursprünglich wollte er Sänger oder Dichter werden, und er verwaltete das legendäre Folklokal Atlantis, wo viele spätere Austropop-Größen ihre ersten Auftritte hatten. Zusammen mit dem Sammler Peter Infeld gründete er eine Studentenedition mit erschwinglichen Grafiken, um Kunst einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

Hilgers Eintritt in die Galerienszene begann 1971 mit der Galerie Academia in Salzburg, gefolgt von der Galerie Spectrum in Wien im Jahr 1972. 1976 eröffnete er schließlich seine eigene Galerie, die bald zu einer festen Institution in der Wiener Kunstszene wurde und über 500 Ausstellungen beherbergte. Seine Vision erweiterte sich mit internationalen Ablegern in Frankfurt und Paris, sowie weiteren Projekten wie hilger contemporary (ab 2003), der HilgerBrotKunsthalle (seit 2009) und HilgerNEXT (ab 2013), die seinen unermüdlichen Unternehmergeist und sein Engagement für die Kunstwelt unterstrichen.

Hilgers Einfluss erstreckte sich weit über die Grenzen seiner eigenen Galerie hinaus. Er diente als Präsident der Vereinigung der österreichischen Galerien und war Beiratsmitglied der renommierten Art Basel. Von 2002 bis 2007 stand er dem europäischen Galeristenverband vor. Für sein kulturelles Wirken wurde er mit dem Professorentitel (2000) und dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Wien (2008) ausgezeichnet. Zudem baute er eine beeindruckende Kunstsammlung auf, aus der er Hunderte Werke an das Wien Museum Musa schenkte. Teile seiner Sammlung wurden 2018 im Museum Angerlehner in Oberösterreich ausgestellt.

Im Laufe seiner Karriere begleitete Hilger zahlreiche bedeutende Künstler, darunter Alfred Hrdlicka, Adolf Frohner, Franz Ringel, Georg Eisler, Oswald Oberhuber und Markus Prachensky, und hinterließ damit einen bleibenden Eindruck in der Kunstszene.

Reaktionen aus Wien



Die Nachricht von Hilgers Tod hat auch in der Wiener Politik Bestürzung ausgelöst. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) würdigte ihn als „Leuchtturm in der Wiener Kunstszene“, der viele junge Künstler gefördert und bewährten Malern ein Forum geboten hat. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) betonte sein unermüdliches Engagement für Kunst und Künstler, das in der österreichischen Galerienlandschaft nun schmerzlich fehlen wird.

