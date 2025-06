Im Bezirksamt: Musik für die Seele beim Konzert in der Landstraße

Am Samstag, dem 21. Juni, verwandelt sich der Festsaal im Landstraßer Bezirksamt in einen Konzertspektakel. Der Verein Selbstheilkraft präsentiert ein Event mit fünf talentierten Künstlerinnen und Künstlern, um den Gästen für zwei Stunden eine Flucht aus dem Alltag zu bieten. Egal, ob im Rahmen bekannter Operetten oder bei traditionellen Wienerliedern – die Anwesenden sind herzlich eingeladen, mitzusingen und Teil des Erlebnisses zu werden.

WIEN/LANDSTRASSE. Zwei Stunden, um alle Sorgen zu vergessen, sind in der hektischen Welt von heute ein kostbares Gut. Am Samstag, den 21. Juni, bietet der Festsaal im Bezirksamt der Landstraße genau das – kostenlos! Monika Mayer vom Verein „Selbstheilkraft“ hat für dieses besondere Konzert fünf professionelle Musiker organisiert, die die Anwesenden mit ihren Darbietungen verzaubern sollen.

Unter dem Titel „Musik für die Seele“ werden im Rahmen des Konzerts Stücke aus berühmten Opern und Operetten sowie Wiener Lieder von einem internationalen Ensemble präsentiert. Der Fokus liegt hierbei auf der Interaktion zwischen Publikum und Künstlern, um eine verbindende Atmosphäre zu schaffen.

Mit Musik aufgewachsen

Eine der Künstlerinnen, Maria Cerkavskaya, hat eine tief verwurzelte musikalische Tradition in ihrer Familie. „Mein Großvater war Opernsänger, meine Mutter spielt Klavier und mein Bruder ist Gitarrist. Bei uns wird Musik nicht nur gehört, sondern auch aktiv gemacht“, erklärt sie. Musik erfüllt für Cerkavskaya nicht nur einen ästhetischen Zweck, sondern bringt ihr auch große Freude und Erfüllung. „Deshalb sehe ich es als ‚Musik für die Seele'“, fügt sie hinzu.

Ähnlich empfindet Yuko Mitani, die ebenfalls Teil des Ensembles ist. „Musik hilft den Menschen, ihre schweren Gedanken für einen Moment zu vergessen“, sagt sie. Sie hat durch ihre Mutter eine Leidenschaft für Musik entwickelt und kam nach ihrem Studium in Tokio vor vielen Jahren nach Wien. „Die Klänge von Mozart, Schubert und vielen anderen europäischen Komponisten fesselten mich und weckten den Wunsch, mehr über diese Musik zu erfahren“, erklärt Mitani.

Beide Sopran-Sängerinnen sind sich einig, dass Wien zu den führenden Musikmetropolen der Welt gehört. Zusammen mit ihren Kollegen Andreas Hirsch, Rugiada Lee und Klemen Val Miheličič möchten sie das Publikum durch ihre Musik berühren. Ziel ist es, eine herzliche Verbindung zwischen Künstlern und Zuhörern herzustellen.

Akustik bereits überprüft

Mayer möchte jedoch auch klarstellen, dass das Heilen durch Musik kein mystisches Konzept ist, sondern eine handfeste Wirkungsweise auf das Wohlbefinden der Menschen darstellt. Sie zitiert den Philosophen Viktor Frankl: „Die Welt ist nicht heil, aber heilbar.“ Dies soll auch das Ziel im Festsaal am Karl-Borromäus-Platz sein. Zudem konnten die Künstler die Akustik des Bezirksamts bereits für gut befinden, was für ihre Proben von Vorteil ist.

Wer also Lust auf ein unvergessliches Konzert hat, sollte den Festsaal nicht verpassen. Es gibt Platz für etwa 200 Personen. Das Konzert „Musik für die Seele“ findet am Samstag, dem 21. Juni, im Bezirksamt der Landstraße am Karl-Borromäus-Platz 3 statt. Der Eintritt ist kostenlos und das Event beginnt um 18:30 Uhr.

Das könnte dich auch interessieren:

Wiener Heumarkt wird zum 3×3-Basketball-Hotspot

Hanuschhof feiert 100-jähriges Jubiläum

Kein Konzept, aber viele Visionen für Donauufer der Landstraße