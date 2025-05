Im gesamten Stadtgebiet: Graz installiert einen einzigen Pfandring

In Graz werden bald spezielle Abstellmöglichkeiten für Pfandflaschen implementiert. Durch die Einführung eines Pfandrings wird es möglich sein, Pfandflaschen und -dosen quasi zu spenden. Bedürftige Personen können diese Abfälle sammeln und gegen Pfand eintauschen. In der ersten Phase wird es lediglich einen einzigen Pfandring im Stadtgebiet geben, der als Pilotprojekt fungiert. Eine Ausweitung auf weitere Standorte ist in den nächsten Wochen geplant und wird diskutiert.

Graz nimmt sich ein Beispiel an anderen Städten

In vielen deutschen Städten ist es bereits üblich, Pfandflaschen und -dosen an öffentlichen Mülleimern abzustellen. Diese „Spenden“ ermöglichen es Menschen in Not, die Flaschen aufzusammeln und sie an Automaten zur Rückgabe zu bringen. Auch in Österreich gewinnt dieses Konzept zunehmend an Bedeutung. Städte wie Innsbruck und Linz haben damit begonnen, sogenannte „Pfandringe“ an Abfallbehältern zu installieren. Graz folgt diesem Trend, wobei das System anfänglich nur an einem Mülleimer am Hauptbahnhof getestet wird. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) erklärt: „Wir wollen Gutes mit den Pfandflaschen tun und den bewussteren Umgang damit testen.“

Zukunftsperspektiven und weitere Maßnahmen

Auf die Frage, warum zunächst nur ein einzelner Mülleimer mit einem Pfandring ausgestattet wird, antwortete das Büro von Vizebürgermeisterin Schwentner, dass das Projekt „noch in den Kinderschuhen steckt“. In den kommenden Wochen findet eine Quartalssitzung der Abfallwirtschaft statt, bei der eine mögliche Ausweitung des Pilotprojekts erörtert wird. Darüber hinaus sollen bei städtischen Veranstaltungen sogenannte „Eventbaskets“ aus Karton aufgestellt werden. Diese Behälter dienen als Auffangstation für Pfandflaschen, und die daraus generierten Pfandbeträge sollen gespendet werden. Die Einführung dieser Eventbaskets ist für das Gras-Festival am 24. Mai geplant.

Wie Pfandringe funktionieren

Pfandringe sind Vorrichtungen, die es ermöglichen, Pfandflaschen und -dosen hygienisch, sichtbar und leicht zugänglich von anderen Abfällen zu trennen. Diese Pfandhilfen werden direkt an öffentlichen Abfallbehältern angebracht. Alternativ können sie auch als freistehende „Pfandinseln“ in der Stadt aufgestellt werden. Oftmals werden Pfandflaschen einfach neben Mülleimern abgelegt, was zu einem unordentlichen Stadtbild führen kann. Die Einführung der Pfandringe soll dazu beitragen, das Littering zu reduzieren und den Umgang mit Pfandverpackungen zu verbessern.

