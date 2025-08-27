Im Gespräch mit Susanne Gurschler: 111 Geheimtipps in Innsbruck

Wer auf der Suche nach einem tiefgründigen Reiseführer ist, wird mit der Neuauflage von „111 Orte in Innsbruck, die man gesehen haben muss“ fündig. MeinBezirk spricht mit der Autorin Susanne Gurschler über das Buch und bietet spannende Einblicke.

INNSBRUCK. Von der neuen Altstadtpflasterung über eine charmante Kunstgalerie in einem Fenster bis hin zu den einzigartigen Eisorgeln in der Natur – Autorin Susanne Gurschler findet Schönheit in scheinbar unscheinbaren Dingen. In ihrem Buch „111 Orte in Innsbruck, die man gesehen haben muss“ vermittelt sie die faszinierenden Geschichten hinter diesen Orten.

Seit der Erstauflage des Buches im Jahr 2018 hat sich in Innsbruck viel verändert: Einige Locations existieren nicht mehr, während andere sich stark gewandelt haben. Diesem Wandel Rechnung tragend, entschloss sich Gurschler zur Neuauflage, die im November 2023 erscheint und etwa 25 neue Orte umfasst.

﻿Mehr als nur das Goldene Dachl



Für Susanne Gurschler steht fest: Innsbruck hat weit mehr zu bieten als das berühmte Goldene Dachl. Es sind gerade die kleinen, kreativen Ideen, die das Stadtbild prägen. „Oft fällt uns nicht auf, wenn etwas gut funktioniert, weil wir uns darüber nicht beschweren müssen“, erklärt die Autorin. „In Innsbruck gibt es viele solcher positiven Aspekte, die Wertschätzung verdienen.“

Auf die Frage nach ihrem Lieblingsort im Buch antwortet Gurschler: „Das ist schwer zu sagen.“ Die Vielfalt der Orte hat ihr Herz erobert, und obwohl sie viele Ideen hatte, musste sie letztlich 25 alte durch neue ersetzen – dabei wurden nur die Plätze gestrichen, die nicht mehr existieren oder signifikante Veränderungen durchgemacht hatten.

Eine besondere persönliche Verbindung hat Gurschler zur Gedenkstätte für Wolfgang Tschernutter, einem obdachlosen Mann, der tragischerweise 1994 ermordet wurde. „Sein Schicksal bleibt mir in Erinnerung“, sagt Gurschler, der während ihres Studiums in Innsbruck oft über den Mann gestolpert war.

﻿Ein Vorgeschmack



Um in das Buch aufgenommen zu werden, müssen Orte Gurschlers Neugierde wecken. Auf ihren Spaziergängen mit ihrem Hund Findus entdeckt sie jeden Stadtteil mit einem frischen Blick. „Der Kopf ist so schnell wie das Gehen“, gibt sie an und beschreibt die Notwendigkeit der Neugier, um neue Geschichten zu finden.

In ihrer neuen Buchausgabe sind Orte wie eine Schaufenstergalerie in Pradl und ein ehemaliges Kraftwerk in Mühlau enthalten, das künstlerische Interventionen beherbergt. Der große Erfolg ihrer Stadtführung während des diesjährigen Journalismusfests stellt für Gurschler einen weiteren Höhepunkt ihrer Arbeit dar.

﻿Keine Angst, den Lieblingsort zu teilen



Die Autorin hat keine Bedenken, ihre Entdeckungen zu teilen, da sie oft nicht die „instagramtaugliche“ Ästhetik aufweisen. Ihre besonderen Rückzugsorte findet sie in der Natur, weil städtische Umgebungen immer in Bewegung sind.

Zur Person



Susanne Gurschler, gebürtige Südtirolerin und mittlerweile in Innsbruck lebende Journalistin, hat viele Ideen für zukünftige Projekte. Zunächst freut sie sich jedoch über die Neuauflage von „111 Orte in Innsbruck, die man gesehen haben muss“, die ab November erhältlich ist.

