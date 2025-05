Im Kontext der Langen Nacht der Kirchen im Wiener Stephansdom

Ein Unvergesslicher Abend mit Gospelmusik im Wiener Stephansdom

Am Freitag, den 22. Mai 2025, fand im beeindruckenden Wiener Stephansdom eine unvergessliche Aufführung im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen statt. Unter der Leitung von Georg Weilguny traten die The Longfield Gospel Singers auf und fesselten das Publikum mit ihren leidenschaftlichen Darbietungen der bekanntesten Gospel-Songs und Spirituals. Der Chor, bestehend aus 60 talentierten Sängern, erweckte die zeitlose Musik zu neuem Leben und schuf eine Atmosphäre voller Freude und Spiritualität.

Die Veranstaltung wurde von Dompfarrer Toni Faber, einem prominenten Vertreter der römisch-katholischen Kirche in Österreich, feierlich eröffnet. Um 19.00 Uhr hieß er die zahlreichen Besucher herzlich willkommen. Die Lange Nacht der Kirchen, eine seit vielen Jahren etablierte Tradition, ermöglicht es den Menschen, die Schönheit und Vielfalt der Kirchen und deren kulturellen Angebote zu entdecken und zu genießen.

Die Kombination aus beeindruckender Akustik des Stephansdoms und der kraftvollen Stimme des Chors machte das Konzert zu einem besonderen Erlebnis für Jung und Alt. Viele der Zuhörer kamen mit ihren Familien und Freunden, um die mitreißenden Melodien und bewegenden Texte zu genießen, die oft von Themen wie Hoffnung, Liebe und Gemeinschaft handeln. Die Lieder, die sowohl zeitgenössische als auch traditionelle Gospel-Elemente umfassten, brachten die Menschen dazu, im Rhythmus mitzuwippen und sich mitzusingen.

„Die Musik hat eine unbeschreibliche Kraft, die Menschen verbindet und Herzen öffnet,“ sagte Georg Weilguny nach dem Konzert. Seine Leidenschaft für Gospelmusik und sein Engagement, diese Kunstform zu fördern, sind klar zu spüren, wenn er den Chor leitet. Die Longfield Gospel Singers haben sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht und treten regelmäßig bei verschiedensten Veranstaltungen auf.

Das Event wurde nicht nur von den beeindruckenden Gesangsleistungen geprägt, sondern auch von der wunderschönen Kulisse des Stephansdoms, der mit seiner beeindruckenden gotischen Architektur und dem filigranen Innenraum das perfekte Ambiente für einen Abend voller Musik und Spiritualität bot. Besucher hatten auch die Möglichkeit, die Vielzahl an Programmpunkten der Langen Nacht der Kirchen zu erkunden, die Workshops, Podiumsdiskussionen und weitere musikalische Darbietungen umfassten.

Die Lange Nacht der Kirchen zieht Jahr für Jahr Tausende von Besuchern an und ermöglicht einen tiefen Einblick in die kulturelle und religiöse Vielfalt der österreichischen Kirchenlandschaft. Das Konzert der Longfield Gospel Singers war ein Highlight des Abends und wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Ein gelungener Abend, der die Herzen der Zuhörer berührte und die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde stärkte.





