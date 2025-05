Im priesterlichen Dienst: Der Pfarrer von Breitenbach feiert sein 40-jähriges Jubiläum

Vier Jahrzehnte im Dienst der Kirche: Pfarrer Piotr Stachiewicz feiert Priesterjubiläum mit Breitenbacherinnen und Breitenbachern.

BREITENBACH AM INN. Ein besonderes Jubiläum wurde am Sonntag, den 25. Mai 2025 in der Pfarrkirche Breitenbach gefeiert: Pfarrer Dr. Piotr Stachiewicz blickt auf 40 Jahre im priesterlichen Dienst zurück. Am 26. Mai 1985 wurde er im Dom von Pelplin in Polen zum Priester geweiht – ein bedeutsamer Tag, den der Seelsorger nun gemeinsam mit seiner Pfarrgemeinde würdigte. Seine Reise als Priester spiegelt nicht nur persönliche Glaubenserlebnisse wider, sondern auch die Herausforderungen und Freuden, die viele Priester über die Jahre erfahren haben, insbesondere in einer sich wandelnden Gesellschaft.

Der Weg nach Tirol

In seiner Predigt während des festlichen Dankgottesdienstes gewährte Pfarrer Piotr persönliche Einblicke in seine Berufung und seinen Lebensweg als Priester. Nach seiner Weihe war er zunächst als Kooperator in den polnischen Gemeinden Radzyn Chelminski und Rumia nahe Danzig tätig. Die 1990er Jahre führten ihn nach Tirol, wo er in den Pfarren Walchsee und Erl begann. Ab 1996, bis 2010, wirkte er als Pfarrer in Maishofen und Viehofen, bevor er dem Pfarrverband Breitenbach-Kundl beitrat, wo seine bildungs- und gemeindeorientierte Arbeit hervorsticht und viele Menschen inspiriert hat. Er ist auch ein aktiver Teil der österreichischen katholischen Kirche, die stark auf Gemeinschaft und Zusammenhalt fokussiert ist.

Feierliche Messe

Die Feier in der Pfarrkirche St. Peter wurde musikalisch vom Kirchenchor Breitenbach und dem Chorkreis Kundl umrahmt. Neben der musikalischen Begleitung wurden nach der Messe würdigende Worte von Pfarrgemeinderats-Obmann Günter Schroll und Breitenbachs Bürgermeister Josef Auer gesprochen. Sie hoben das theologische Interesse, die fachliche Kompetenz und die Verlässlichkeit des Jubilars hervor und betonten sein großes Verantwortungsbewusstsein gegenüber seinem priesterlichen Dienst.

Frühschoppen mit Vereinen

Zahlreiche Fahnenabordnungen, Ehrengäste und Gläubige aus Kundl und Breitenbach waren gekommen, um ihre Wertschätzung auszudrücken. Im Anschluss lud der FC Kramal zum gemütlichen Frühschoppen ein, während die Bundesmusikkapelle Breitenbach, geleitet von Siegfried Ingruber, für musikalische Unterhaltung sorgte und dem Jubilar eine Spende für eine neue Prozessionsfahne überreichte.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden auch Spenden gesammelt, um eine neue, blaue Prozessionsfahne anzuschaffen. „Vergelt’s Gott allen für die großen und kleinen Spenden, für das Mitbeten, Mitfeiern und die zahlreichen Glückwünsche für unseren Pfarrer Dr. Piotr Stachiewicz!“, hieß es aus den Reihen der Pfarrgemeinde. So fand ein würdiges Jubiläum seinen Ausklang – in geselliger und dankbarer Atmosphäre, ganz im Zeichen der Gemeinschaft und des Glaubens.

