Im Rahmen der Neugestaltung: Grazer ÖVP setzt sich für Tiefgarage am Griesplatz ein

Das Mobilitätskonzept für den Griesplatz wurde kürzlich dem Verkehrsausschuss der Stadt Graz vorgestellt. Ziel ist es, den Platz verkehrsberuhigter und grüner zu gestalten. Die Anregungen aus dem Bezirk und der Volkspartei beinhalten unter anderem die Schaffung eines „Magneten“ für Besucher sowie den Bau einer Tiefgarage.

GRAZ. Am Griesplatz tut sich endlich etwas: Die Umgestaltung soll zeitnah erfolgen, auch wenn ursprünglich der Bau der neuen Bim-Linie 8 eine Rolle spielen sollte. Da der Zeitplan für diese Linie noch unsicher ist, wurde entschieden, den Umbau des Griesplatzes vorzuziehen, wenn auch in einer etwas gemilderten Form. Der Gemeinderat wird am kommenden Donnerstag das Mobilitäts- und Verkehrskonzept beschließen. Der während der Sitzung im Verkehrsausschuss präsentierte Entwurf gibt einen ersten detaillierten Einblick in die geplanten Maßnahmen.

Eine der grundlegendsten Änderungen betrifft den ehemaligen Haltestellenbereich der Regiobusse, der künftig als Fußgängerzone genutzt werden soll. Zusätzlich ist die Realisierung einer lang gewünschten Radwegverbindung von Norden nach Süden über den Griesplatz geplant (siehe blau punktierte Route auf der Karte).

Wunsch nach einem „Magneten“



Der stellvertretende Bezirksvorsteher von Gries, Franz Peter Pergler (ÖVP), hat jedoch Bedenken bezüglich der aktuellen Pläne. Er hebt hervor, dass zur Belebung dieses historischen Handelszentrums ein attraktiver Anziehungspunkt, ein sogenannter „Magnet“, notwendig sei – möglicherweise in Form einer gastronomischen Einrichtung oder der revitalisierten alten Markthalle. Vergleiche mit dem Lendplatz, der eine gelungene Mischung aus gastronomischen Angeboten und öffentlichen Flächen bietet, zeigen, dass ein durchdachtes Konzept für Veranstaltungen und soziale Interaktionen unerlässlich ist. „Bänke alleine sind nicht genug“, so Pergler deutlich.

Tiefgarage und Einbahnregelung

Ein weiterer Punkt, der von der Grazer Volkspartei angesprochen wird, ist die Forderung nach einer Tiefgarage unter dem Griesplatz. Obwohl diese Idee nicht in den aktuellen Planungen der Stadt verankert ist, argumentiert Pergler, dass die geplante Umgestaltung einige Parkplätze kosten könnte. „Es sollte ein Kompromiss gefunden werden, der nicht nur die Beruhigung des Verkehrs im Fokus hat, sondern auch für die Bewohner und Besucher sinnvoll ist“, betont er.

Zusätzlich gibt es Bedenken bezüglich der geplanten Einbahnstraße von Norden nach Süden für den Griesplatz sowie zur Verkehrsberuhigung der angrenzenden Gassen wie Albert-Schweizer-Gasse und Griesgasse. Laut Pergler ist die Verkehrsberuhigung in diesen Bereichen nicht zwingend nötig, da der Verkehr dort ohnehin gering ist. „Hier braucht es eine Aufwertung, keine zusätzliche Verkehrsberuhigung,“ fügt der Bezirksvertreter hinzu. Auf die vier im Verkehrsausschuss eingebrachten Änderungswünsche wird man nun gespannt reagieren.

