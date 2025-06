IM RAMPENLICHT: DIE SPIELZEIT 2025/2026 im Next Liberty

Die neue Spielzeit 2025/2026 ist endlich da! Was erwartet euch in diesem aufregenden Theaterjahr?

Am 27. Mai ist der Vorhang für die neue Spielzeit 2025/2026 im Kinder- und Jugendtheater Next Liberty gefallen. Nach einer bemerkenswerten Saison 2024/2025, die von unzähligen spektakulären Aufführungen geprägt war, wird es nun wieder kreativ. Die Publikumslieblinge der letzten Spielzeit, wie die umjubelte Jane Austen-Adaption „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“, sowie das farbenfrohe Märchen-Mashup „Es war einmal …“ und die fantasievolle „Frida und der NeinJa-Ritter“-Inszenierung, haben die Zuschauer in ihren Bann gezogen. Jetzt richten wir den Blick auf die neuen Geschichten, die Mut, Hoffnung und eine tiefere Verbundenheit bieten – Figuren, die dem Publikum zur Seite stehen und dazu anregen, über sich selbst und das Miteinander nachzudenken.

Intendant Michael Schilhan und sein kreatives Team haben sich auch für die kommende Saison ein abwechslungsreiches Programm einfallen lassen, das sich spielerisch mit der dualen Thematik von Licht und Schatten auseinandersetzt. Diese Themen reichen von strahlenden Erkenntnissen und getrübten Wahrnehmungen bis hin zu kleinen Leuchtfeuern des Optimismus und des Zusammenhalts.

Das Licht wird im Theater zu einem zentralen Element: Sobald das Licht erlischt, taucht das Publikum in eine neue Welt ein – sowohl metaphorisch als auch physisch. Und wenn der Scheinwerfer wieder angeht, eröffnen sich neue Perspektiven und Einsichten. Das Next Liberty fungiert dabei als ein „Nachtlicht“ für seine Zuschauer, das Orientierung, Wärme, Hoffnung und das Gefühl bietet, nicht allein in der Dunkelheit zu sein – besonders in diesen herausfordernden Zeiten, die viele mit Ungewissheit konfrontieren.

Ein Blick auf die Höhepunkte der Spielzeit 2025/26

Zu den Highlights gehören ein charmantes Musical über eine fürsorgliche Monster-WG, die lernt, loszulassen („MONSTER – Das Musical“), ein zeitloser Klassiker, der warnsame Lektionen über die Gefahren von Illusionen vermittelt („Biedermann und die Brandstifter“), sowie ein geheimnisvolles Sieger:innenstück in Kooperation mit dem TaO! – Theater am Ortweinplatz, das erst noch vorgestellt wird („SURPRISE!“). Darüber hinaus erwartet die Zuschauer ein urbanes Tanzstück mit dem Mezzanin Theater, das die digitale Welt hinter Filter und Likes kritisch beleuchtet („CHALLENGE“), sowie der schelmische Till Eulenspiegel, der in turbulenten Geschichten die Grenzen von Wahrheit und Täuschung verschiebt. Schließlich ist da noch das „Geburtstagskind“ („Fiesta“), das sich von Widrigkeiten nicht entmutigen lässt.

Höhepunkte an jeder Ecke

Egal ob bei strahlendem Tageslicht oder besinnlicher Abendstimmung – das Next Liberty verspricht, dass die Funken der Inspiration und Freude sprühen werden. Die Vorfreude auf die nächste Saison ist groß, und bis die Scheinwerfer im Herbst wieder angehen, gibt es viele Möglichkeiten, sich auf eine Reise durch die Welt des Theaters einzulassen.

