Im Rathaus: Am Wochenende verwandelt sich das Wiener Rathaus in ein Wissenschaftszentrum

In den kommenden Tagen wird das Wiener Rathaus zu einem der bedeutendsten Zentren für Wissenschaft und Forschung in der gesamten Stadt. Vom 21. bis 23. März findet hier das große Wiener Forschungszentrum statt.

WIEN/INNERE STADT. Das Rathaus wird sich in ein aufregendes Zentrum für Innovationen und technologische Fortschritte verwandeln. Das Wiener Forschungsfest richtet sich an alle Altersgruppen und ermöglicht es den Besuchern, in die faszinierende Welt der Forschung einzutauchen und Zukunftstechnologien hautnah zu erleben. Diese Fachveranstaltung ist Teil einer breiteren Initiative, um Wien als internationalen Forschungsstandort zu fördern und das öffentliche Interesse an Wissenschaft zu steigern.

Über 30 interaktive Stationen, präsentiert von renommierten Unternehmen sowie Universitäten und Fachhochschulen, bieten ein abwechslungsreiches Programm zum Mitmachen und Staunen. Die Besucher können hautnah miterleben, wie Roboter arbeiten, die Sinne mit innovativen Technologien schärfen und sich mit Künstlicher Intelligenz messen. Insbesondere sicherheitsrelevante Anwendungen und die Integration von KI in den Alltag werden hier angesprochen – Themen, die in der heutigen digitalen Ära eine zentrale Rolle spielen.

Forschungscafé als Highlight

Ein besonderes Highlight des Forschungsfestes ist das Forschungscafé, das Erwachsenen die Möglichkeit bietet, in kurzen Vorträgen von Wiener Wissenschaftlern aktuelle Forschungsprojekte kennenzulernen. Die Themen reichen von der Suche nach außerirdischem Leben über die neuesten Fortschritte in der Gentechnologie bis hin zu den Herausforderungen der digitalen Zukunft und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Das Forschungsfest dient nicht nur der Wissensvermittlung, sondern auch als Plattform, um junge Menschen für technische und wissenschaftliche Berufe zu begeistern. Gemeinsam mit der Arbeiterkammer Wien sorgt die „Straße der Berufe“ für Einblicke in zukunftsträchtige Karrierewege in diesen spannenden Bereichen. Es wird erwartet, dass das Event zahlreiche Schüler und Studentinnen anzieht, die sich für MINT-Fächer interessieren.

„Wien steht für exzellente Forschung, die allen Menschen offensteht und gleichermaßen zugutekommt. Der Zugang zu Wissen und Forschung darf keine Hürden haben. Wenn das Rathaus sich in ein großes Forschungslabor verwandelt, bietet der kostenfreie Zugang zu den verschiedenen Stationen eine einzigartige Gelegenheit“, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) mit Begeisterung.

