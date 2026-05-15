IMC Krems eröffnet Kinder- und Jugenduniversität: Sommer voller Wissenschaft und Technik

Sommerangebote für Kinder und Jugendliche an der IMC Krems

An der IMC Krems können sich Kinder und Jugendliche für eine Kinder- und Jugenduniversität anmelden. Für die Angebote stehen insgesamt 100 Plätze zur Verfügung.

Die Kinder- und Jugenduniversität umfasst Workshops aus Wirtschaft, Naturwissenschaft und Technik. Zusätzlich werden spezielle Programme für verschiedene Altersgruppen angeboten.

Kurse für 14- bis 19-Jährige

Für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren werden von 24. bis 28. August Workshops und Vorlesungen an der IMC Krems durchgeführt. Dafür stehen 50 Plätze zur Verfügung.

Die Kurse für diese Altersgruppe decken Themen aus Gesundheit, Naturwissenschaften, Wirtschaft und Technik ab. Eine Anmeldung ist ab dem 27. Mai 2026 möglich. Im Zusammenhang mit dem Kursangebot wird Geschäftsführer Udo Brändle zitiert.

„Junge Uni“ für Zehn- bis 13-Jährige

Für Kinder im Alter von zehn bis 13 Jahren bietet die „Junge Uni“ Workshops und Vorlesungen an. Die Anmeldung für diese Angebote startet am 20. Mai.

Im Rahmen der „Jungen Uni“ werden unter anderem Veranstaltungen mit den Titeln „3,2,1 Lift-Off: Wissenschaft der Raketen“, „Roboter bauen und programmieren“, „Was geschieht eigentlich bei Gericht?“ und „Bewegung, Fitness & Gesundheit: die Welt der Sportmedizin entdecken“ angeboten.

„IMC Science Holidays“ für Volksschulkinder

Erstmals werden an der IMC Krems die „IMC Science Holidays“ für Kinder im Volksschulalter angeboten. Von 10. bis 14. August können 48 Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren an Workshops am Campus teilnehmen.

Die Anmeldung für die „IMC Science Holidays“ beginnt am 2. Juni.