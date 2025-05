Immo-Ranking: Wien zählt zu den teuersten Städten Europas

Im Jahr 2023 zahlte man in Wien durchschnittlich 6.762 Euro pro Quadratmeter für eine Wohnung und 6.778 Euro für ein Haus. Laut einer Immobilienanalyse von Remax ist dies der zweitteuerste Preis in Europa. Nur in München sind die Preise deutlich höher.

WIEN. Das international tätige Maklernetzwerk Remax veröffentlichte vor kurzem ihren Wohnimmobilien-Preisreport 2024. Der Jahresbericht analysiert interne Daten und kombiniert diese mit Marktdaten des Immobilienexperten ProperBird. Die Analyse umfasst die Kaufpreise in acht europäischen Ländern, unter denen sich neben Österreich auch Deutschland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien, Tschechien und die Türkei befinden. Das Ergebnis zeigt, dass München und Wien die teuersten Wohnungspreise in Europa haben.

Fast 10.000 Euro pro Quadratmeter in München

Wien belegt im europäischen Vergleich den zweiten Platz. Laut der Untersuchung variieren die Durchschnittspreise für Wohnungen zwischen 6.762 Euro pro Quadratmeter und 6.778 Euro für Häuser. München bleibt mit einem durchschnittlichen Preis von erstaunlichen 9.965 Euro für Wohnungen und 9.411 Euro für Häuser unangefochten an der Spitze.

Unter den Top 5 Städten finden sich auch zwei weitere deutsche Großstädte: Berlin mit 6.124 Euro pro Quadratmeter für Wohnungen und 6.038 Euro für Häuser, sowie Hamburg mit identischen Preisen. Platz fünf im europäischen Mietranking belegt Madrid, wo der durchschnittliche Quadratmeterpreis für Wohnungen bei 5.221 Euro liegt. Linz belegt den fünften Platz bei Häusern mit 4.796 Euro pro Quadratmeter.

Immobilienpreise im Burgenland deutlich günstiger

Aktuellen Reports zufolge ist die Zahl der Wohnungskäufe in Wien im Jahr 2024 zum ersten Mal seit 2013 in den vierstelligen Bereich gefallen. Mit 9.553 Wohnungskäufen wurden 478 weniger als im bereits schwachen Jahr 2023 registriert, was einem Rückgang von 4,8 Prozent entspricht. Im Vergleich zu 2021 bedeutet dies fast 7.000 weniger Käufe und einen Rückgang von 42 Prozent.

Der Preis für eine durchschnittliche Wohnung in Wien liegt bei 304.237 Euro, was den viertteuersten Preis im Vergleich der Bundesländer ausmacht. Teurer sind nur die westlichen Bundesländer (Vorarlberg, Tirol und Salzburg). In Niederösterreich und Burgenland sind die Preise für Wohnungen 34 Prozent bzw. 51 Prozent günstiger als in der Hauptstadt. Weitere Informationen finden Sie unter remax.at.





