Immobilienanalyse: Kaufpreise von Kleingärten in Wien um 80 Prozent angestiegen

Laut Immobilienexperten ist der Durchschnittspreis für Kleingärten in Wien in den letzten fünf Jahren um beeindruckende 80 Prozent gestiegen, wobei die höchsten Preise in Ottakring zu finden sind und die günstigsten in Liesing.

WIEN. Kleingärten sind in der Wiener Hauptstadt nicht nur beliebte Rückzugsorte, sondern auch lukrative Objekte auf dem Immobilienmarkt. Diese Gärten variieren in ihrer Größe typischerweise zwischen 120 und 650 m² und werden vornehmlich für gärtnerische, nicht gewerbliche Zwecke genutzt. Aktuell gibt es in Wien etwa 27.000 Kleingärten, die sich über rund 250 Vereine verteilen.

Eine aktuelle Analyse der renommierten Immobilienplattform „IMMOUnited“, die sich auf Grundbuch- und Immodaten spezialisiert hat, zeigt, dass im Durchschnitt jährlich rund 165 Kleingärten verkauft werden. In den letzten fünf Jahren stellten Privatpersonen 62 Prozent der Verkäufer und 97 Prozent der Käufer. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil gewerblicher Verkäufe, einschließlich jener von öffentlichen Anbietern wie der Stadt Wien, von 45 auf 38 Prozent gesunken.

Die teuersten befinden sich in Ottakring

Die Analyse bezieht sich auf Kleingarten-Transaktionen aus den Jahren 2015 bis 2019 sowie 2019 bis 2024 und zeigt einen unaufhörlichen Anstieg sowohl der Marktaktivität als auch der Preise. Dies hebt die hohe Nachfrage nach Kleingärten hervor, die in urbanen Gebieten zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Die Quadratmeterpreise für Kleingärten haben sich in den letzten fünf Jahren von durchschnittlich 475 auf 853 Euro erhöht, was einem Anstieg von 80 Prozent entspricht. Die Preise variieren jedoch erheblich je nach Bezirk: Während in Ottakring der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter bei 1.313 Euro liegt, gibt es in Liesing mit 761 Euro die günstigsten Preise, gefolgt von Hietzing (782 Euro) und Floridsdorf (796 Euro).

„Die wachsende Nachfrage nach Kleingärten verdeutlicht, dass der Wunsch nach Natur und Freiraum im städtischen Raum von zentraler Bedeutung ist – sowohl gegenwärtig als auch in Zukunft. Die erheblichen Preisanstiege in den letzten Jahren spiegeln den emotionalen sowie wirtschaftlichen Wert dieser Flächen wider“, erläutern Roland Schmid, Eigentümer und Head of Operations von „IMMOunited“.





Das könnte dich auch interessieren:

So wird es in heißen Wiener Wohnungen angenehm kühl.

Erstes größeres Sommergewitter trifft Wien.

Doha-Flüge von und nach Wien abgesagt.