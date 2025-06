In der Donaustadt: 48er lädt erneut zum Deponiefest am Rautenweg ein

Am 14. und 15. Juni 2023 ist es wieder so weit – das beliebte Deponiefest der 48er findet in der Donaustadt statt. Mit einem abwechslungsreichen Programm wird die Deponie am Rautenweg 83 in der Donaustadt erlebbar gemacht, und der Eintritt zur Veranstaltung ist frei!

WIEN/DONAUSTADT. In Wien, einer Stadt, die für ihre historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten bekannt ist, wird auch eine Deponie zu einem attraktiven Ausflugsziel. Das „48er-Gipfeltreffen“ auf der Deponie Rautenweg (22. Bezirk, Rautenweg 83) bietet am 14. und 15. Juni eine einmalige Gelegenheit, die Hintergründe und die Aktivitäten der MA 48 kennenzulernen.

Bei diesem Fest gibt es ein umfangreiches Programm für die ganze Familie. Das Gelände ist barrierefrei zugänglich und kann bequem mit einem Bummelzug oder aktiv zu Fuß erkundet werden. Die Veranstaltung legt großen Wert auf Familienfreundlichkeit und bietet vielfältige Unterhaltung für Groß und Klein.

„Ein gutes Wochenende in Wien lässt sich am besten bei einem Fest im Freien genießen: Das Deponiefest ist wie das Mistfest ein Highlight für Familien und bietet ein umfassendes Programm“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) über die bevorstehende Veranstaltung.

Vielfältiges Programm für alle Altersgruppen

Die Programmpunkte umfassen unter anderem ein 48er-Tandler-Outlet, eine spannende Klima-Tour, eine Fuhrparkausstellung sowie das 48er-Museum. Für Kinder gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm und die aufregenden Escape-Rooms im House of Mist, die auch die Neugier der Erwachsenen ansprechen werden.

Live-Musik wird bei diesem zweitägigen Fest nicht fehlen: Am Samstag unterhalten Christl Prager und Dennis Jale in akustischer Form, während am Sonntag die Schick Sisters, Trio Lepschi und Vivid Vocal Vibes für gute Stimmung sorgen werden.

Das Fest beginnt am Samstag, den 14. Juni, von 14 bis 20 Uhr und dauert am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Anreise zur Veranstaltung ist einfach: Sie ist öffentlich erreichbar über die Buslinien 28A (Haltestelle Halblehenweg) oder per Shuttlebus ab der U1-Station Aderklaaer Straße, der alle 15 Minuten abfährt.

Vor Ort stehen zudem Fahrrad-Abstellplätze und ein Parkplatz für Besucher zur Verfügung. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie hier auf der Info-Seite zum „48er-Gipfeltreffen“.

