In der Französischen Botschaft: Feier zum zehnjährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen IPA Wien und IPA Paris

Am 2. April 2025 feierte die Französische Botschaft in Wien das zehnjährige Bestehen des Freundschaftsvertrags zwischen den Sektionen der International Police Association (IPA) Paris und Wien mit einer festlichen Zeremonie. Hohe Vertreter beider IPA-Sektionen sowie bedeutende diplomatische und sicherheitspolitische Persönlichkeiten kamen zusammen, um ein Jahrzehnt intensiver Zusammenarbeit und gelebter Freundschaft zu zelebrieren. Diese Veranstaltung ist ein wichtiges Zeichen der internationalen Zusammenarbeit und Solidarität, die in der heutigen, oft von Spannungen geprägten Zeit unerlässlich sind.

Der Abend begann mit einer Führung durch das beeindruckende Botschaftsgebäude, ein architektonisches Meisterwerk des französischen Jugendstils, das 1901 vom renommierten Architekten Georges-Paul Chedanne entworfen wurde. Die Innenräume, reich dekoriert mit Kunstwerken von Künstlern wie Majorelle, Daum und Selmersheim, spiegeln den kulturellen Reichtum Frankreichs zu Beginn des 20. Jahrhunderts wider und schufen eine festliche Atmosphäre für die Feierlichkeiten.

Botschafter Peyraud: Freundschaft verbindet über Grenzen hinweg

S.E. Botschafter Matthieu Peyraud eröffnete die Feierlichkeiten mit herzlichen Worten und wies auf die symbolische Bedeutung des Freundschaftsvertrags hin, der 2015 in Wien unterzeichnet wurde. Insbesondere nach einem ersten Abkommen, das bereits 2013 in der Österreichischen Botschaft in Paris formuliert wurde, sei dies ein wichtiger Schritt zur Stärkung der bilateralen Beziehungen gewesen.

„Normalerweise schließen Staaten Verträge, aber Freundschaft auf einem solch hohen Niveau zu formalisieren, macht einen Vertrag einzigartig,“ bemerkte Peyraud.

Er hob die enge Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Österreich in sicherheitspolitischen Fragen hervor, von der Terrorismusbekämpfung bis hin zu Ausbildungsprogrammen für Sicherheitskräfte. Der Botschafter nannte spezifische Initiativen, einschließlich der Beteiligung österreichischer Polizisten an den Olympischen Spielen in Paris 2024. Solche Projekte verdeutlichen den erfreulichen Austausch und die Kooperation zwischen den beiden Ländern.

Olivier Boulenguez, Präsident IPA Paris: IPA als weltweite Familie im Dienst der Sicherheit

Olivier Boulenguez, Präsident der IPA Paris, erinnerte an die Anfänge des Freundschaftsvertrags, der von seinem Vorgänger Jean Jourdan und Herbert Stammer, dem Präsidenten der IPA Wien, initiiert wurde. „Wir feiern nicht nur ein Jubiläum, sondern auch den Geist unserer Organisation ‘Servo per Amikeco’ – Dienen durch Freundschaft,“ betonte er und hob die enorme Bedeutung zwischenmenschlicher Verbindungen innerhalb der IPA hervor.

Boulenguez sprach von der IPA als einer weltweiten Familie mit über 400.000 Mitgliedern, die sich gemeinsam dem Schutz der Gesellschaft verschrieben haben. Er gedachte der tragischen Ereignisse sowohl in Paris als auch in Wien und den solidarischen Reaktionen der IPA-Sektionen. „Wenn man sich kennt, arbeitet man effektiver zusammen, und das ist das Fundament unserer Partnerschaft,“ betonte er.

Michael Güttner, Präsident IPA Wien: Verantwortung für Frieden und Sicherheit

Michael Güttner, Präsident der IPA Wien, dankte für die Einladung und betonte die Stärke, die aus einer langjährigen Freundschaft resultiert. „Die Welt hat sich verändert, aber der Wunsch nach Frieden bleibt universell,“ so Güttner. Er erinnerte an die Einigung der beiden Städte und an die Unterzeichnung des ersten Abkommens in Paris.

Er appellierte, dass Polizistinnen und Polizisten nicht nur gesetzlich, sondern auch aus Überzeugung für die Sicherheit der Gesellschaft verantwortlich sind. „Eine starke, geeinte Gesellschaft kann Bedrohungen besser widerstehen und demokratische Werte verteidigen,“ bemerkte Güttner, dessen Abschlussrede durch ein Zitat von Immanuel Kant abgerundet wurde: „Der Friede ist das Meisterstück der Vernunft.“

Würdigung prominenter Persönlichkeiten

Die Feierlichkeiten wurden durch die Anwesenheit mehrerer prominenter Persönlichkeiten, einschließlich Ihrer Kaiserlichen Hoheit Herzogin Herta Margarete Habsburg-Lothringen, Präsidentin der Friedensinitiative „Flame of Peace“, bereichert, was die Bedeutung des Einsatzes für eine friedlichere Welt verdeutlichte.

Des Weiteren waren unter den Gästen Franz Prucher, ehemaliger Landespolizeidirektor von Niederösterreich, sowie Hermann Kroiher, der eine lange Freundschaft mit Olivier Boulenguez verbindet, anwesend. Viele Vertreter der IPA-Sektionen, Freunde, sowie Unterstützer aus Politik und Diplomatie bereicherten die Veranstaltung.

Ein positiver Ausklang

Der Abend endete mit einem exquisiten Empfang, bei dem französische Delikatessen serviert wurden und die Gäste in einem entspannten Ambiente miteinander ins Gespräch kamen. Gemeinsam wurde auf ein Jahrzehnt erfolgreicher Zusammenarbeit angestoßen, mit der Hoffnung auf viele weitere Jahre freundschaftlicher Verbundenheit.

Die IPA: Ein weltweit agierendes Netzwerk der Sicherheit

Mit über 400.000 Mitgliedern in 66 Ländern ist die International Police Association heute eine der größten polizeilichen Vereinigungen weltweit. Ihr Ziel ist es, durch internationalen Austausch Vertrauen aufzubauen, gegenseitiges Verständnis zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen Polizeikräften zu stärken. Angesichts globaler Herausforderungen zeigt die IPA, wie Dialog und Kooperation zur Sicherheit aller beitragen können.

Viva la amistad zwischen Paris und Wien! Viva la IPA!