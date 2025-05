In der Leopoldstadt: „Spelunke“, das Szene-Lokal, hat einen neuen Betreiber

Die „Viva Group“ von Michael Dvoracek hat am 1. Mai die renommierte Bar und Restaurant „Spelunke“ in der Leopoldstadt übernommen. Der Gastronom plant, authentische italienische Küche anzubieten, die sich bereits im erfolgreichen Lokal „Viva la Mamma“ bewährt hat.



WIEN/LEOPOLDSTADT. Nach acht Jahren unter der vorherigen Leitung präsentiert sich das beliebte Szene-Lokal „Spelunke“ nun unter neuer Führung. Dies wurde kürzlich in einer offiziellen Mitteilung veröffentlicht. Ab dem 1. Mai wird die „Viva Group“ das Restaurant in der Taborstraße 1 leiten und mit Michael Dvoracek an der Spitze in eine neue, aufregende Ära starten, die „volle kulinarische Qualität und hohe Produktstandards“ verspricht.

Die Spelunke, bekannt für ihre Kombination aus Barkultur und einem Hauch von Club-Atmosphäre, wird zwar ihre vertraute Umgebung beibehalten, jedoch auch mit neuen Ideen von Dvoracek entwickelt werden, der mit seinem Konzept in „Viva la Mamma" bereits zahlreiche Erfolge gefeiert hat. Pizza von „Viva la Mamma" Dvoracek ist überzeugt, dass die Gäste eine „authentische italienische Küche" und ein mediterranes Ambiente genießen werden. Er sagt: „Es ist ein Ort mit Geschichte und Charakter – genau mein Ding. Wir werden Bewährtes erhalten und neue Akzente setzen, um den Gästen zu zeigen, wie viel Freude gutes Essen und gesellige Gesellschaft bringen können." Das neue kulinarische Konzept setzt auf „ehrliches Essen, starke Drinks, feine Musik und echtes Leben." Dazu gehören auch Signature Cocktails und eine Auswahl handverlesener Weine. Ab 20 Uhr werden DJs die Stimmung anheizen und die Grenzen zwischen Restaurant, Bar und Club verwischen. Die „Viva Group" betreibt neben „Viva la Mamma" auch „Moments of Taste" und „House of Viva", spezialisierte Designagenturen für die Gastronomie- und Hotelleriebranche. Die „Spelunke" wird von Montag bis Donnerstag (17 bis 1 Uhr), freitags und samstags (17 bis 3 Uhr) sowie sonntags (10 bis 22 Uhr) geöffnet sein. Reservierungen sind möglich hier, telefonisch unter der Nummer 01 212 4151 oder ab neun Personen per E-Mail an [email protected].