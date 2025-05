In der Oper Graz: Das Musical Cabaret mit Tim Fischer zu Gast

Mit „Cabaret“ kommt ein musikalischer Welterfolg in die Oper Graz, wo der Chanson-Star Tim Fischer als Conférencier auftritt.

GRAZ. Vom 1. bis 7. Juli wird der berühmte Musical-Klassiker „Cabaret“ in der Oper Graz zu sehen sein. Die Inszenierung stammt vom Hamburger St. Pauli Theater und verspricht, den Zauber und die Dramatik des schillernden Berlins der Weimarer Republik lebendig werden zu lassen. In der Rolle des Conférenciers wird der bekannte Chanson-Star Tim Fischer erwartet. Er beschreibt seine Rolle als „eine Figur, die mir auf den Leib geschrieben ist. Ich kann darin alles zeigen: Zartheit, Abgründigkeit, Ironie – und vor allem Haltung.“ Diese Rolle ermöglicht es ihm, seine Faszination für das extravagante und gleichzeitig herausfordernde Leben in den 1920er Jahren musikalisch darzustellen.

Schillernd und gesellschaftspolitisch

Unter der Regie von Ulrich Waller und Dania Hohmann sowie mit der Choreografie von Kim Duddy treten neben Tim Fischer auch die talentierten Schauspieler Anneke Schwabe als Sally Bowles und Sven Mattke als Clifford Bradshaw auf. Gemeinsam mit einem Live-Orchester wird „Cabaret“ zu einem eindringlichen Erlebnis, das die Zuschauer in die bunte, aber auch politisch angespannte Atmosphäre der Weimarer Republik eintauchen lässt, während Themen wie Liebe, Identität und Hoffnungslosigkeit behandelt werden.

Fischer erklärt: „Es ist diese Mischung aus Glamour, Abgrund und Wahrheit, die mich an ‚Cabaret‘ so fasziniert. Als Conférencier darf ich all das ausloten – und gleichzeitig das Publikum herausfordern. ‚Cabaret‘ bringt nicht nur große Unterhaltung, sondern auch gesellschaftspolitische Relevanz auf die Bühne. Dass dieses Stück leider immer noch aktuell ist, zeigen die Ereignisse auf der ganzen Welt.“

Tickets für die Aufführungen sind erhältlich unter: www.oeticket.com.

