In diesen Ottakringer Restaurants lässt sich das Fasten hervorragend brechen.

Der Ramadan ist eine bedeutende Zeit für viele Musliminnen und Muslime, insbesondere in Wien-Ottakring, wo eine lebendige und vielfältige Gemeinschaft lebt. Der Fastenmonat begann am Abend des 28. Februar 2023 und erstreckt sich über insgesamt 30 Tage, während derer Gläubige tagsüber fasten. Das bedeutet, dass sie von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen und Trinken verzichten. Zu den besonderen Momenten gehören das Fastenbrechen (Iftar) nach Sonnenuntergang, wo Traditionen und soziale Zusammenkünfte im Vordergrund stehen.

Die Sichtung der Mondsichel spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Beginns und Endes des Ramadan. Das Fest des Fastenbrechens, Eid al-Fitr, folgt auf diesen Monat und markiert das Ende der Fastenzeit mit Feierlichkeiten, die Familien und Freunde zusammenbringen.

In Ottakring, einem Bezirk, der für seine kulturelle Vielfalt bekannt ist, gibt es zahlreiche Restaurants und Gemeinschaftszentren, wo Muslime gemeinsam das Fasten brechen können. Diese Einrichtungen sind nicht nur kulinarische Anlaufstellen, sondern auch Orte der Begegnung und des Erfahrungsaustauschs. Einige empfehlenswerte Restaurants, die während des Ramadans besondere Angebote für das Iftar anbieten, sind:

Restaurant Al-Sham: Bekannt für seine authentische syrische Küche, bietet dieses Restaurant spezielle Iftar-Menüs an, die auf saisonalen Zutaten basieren.

Bekannt für seine authentische syrische Küche, bietet dieses Restaurant spezielle Iftar-Menüs an, die auf saisonalen Zutaten basieren. Austrian & Turkish House: Hier werden traditionelle türkische Gerichte serviert, ideal für ein geselliges Fastenbrechen mit Familie und Freunden.

Hier werden traditionelle türkische Gerichte serviert, ideal für ein geselliges Fastenbrechen mit Familie und Freunden. Kaffeehause Ottoman: Dieses Café ist besonders für seine gemütliche Atmosphäre bekannt und eignet sich hervorragend für entspannte Abendessen mit einer Auswahl an orientalischen Süßigkeiten und Getränken.

Die Community in Ottakring stellt sicher, dass der Ramadan eine Zeit der Solidarität ist. Viele Einrichtungen organisieren auch Spendenaktionen oder bieten kostenlose Iftar-Mahlzeiten für Bedürftige an. Diese Gesten stärken den Gemeinschaftssinn und fördern den interkulturellen Dialog.

Die Integration von Ramadan-Ritualen in den Alltagsleben der BewohnerInnen in Ottakring zeigt, wie wichtig das gegenseitige Verständnis in einer multikulturellen Gesellschaft ist. Die Erhaltung der eigenen Traditionen, während man gleichzeitig offen für den Austausch mit anderen Kulturen ist, ist ein Schlüssel zur Schaffung eines harmonischen Umfelds.

Während der Ramadan-Zeit haben auch Nicht-Muslime die Möglichkeit, an den Feierlichkeiten teilzunehmen oder mehr über die Traditionen und Werte des Fastens zu erfahren. Dies fördert nicht nur das Bewusstsein für den Islam, sondern auch den Respekt und die Wertschätzung für die Vielfalt, die unsere Gesellschaft bereichert.





