In Eggenberg: School Sisters Launch Kindergarten and Child Care Center

Ab Herbst 2025 wird auf dem Gelände der Grazer Schulschwestern eine neue Kinderkrippe sowie ein Kindergarten eröffnet, wodurch insgesamt Platz für 58 Kinder geschaffen wird. Diese Einrichtungen werden Teil des städtischen Tarifsystems, sodass Eltern mit einer sozialen Staffelung der Gebühren rechnen können, ähnlich wie bei anderen städtischen Betreuungseinrichtungen.

GRAZ/EGGENBERG. Der Verein für Franziskanische Bildung (VfFB) erweitert sein Bildungsangebot in Graz-Eggenberg mit der Einführung der neuen Einrichtung „Das Franzi“. Diese wird modern gestaltet und liegt in einem geschichtsträchtigen Klosterkomplex der Grazer Schulschwestern, was bereits vor Jahrhunderten eine Grundschule betrieb und für seine pädagogische Tradition bekannt ist.

„Das Franzi“ umfasst eine Krippengruppe für Kinder ab sechs Monaten bis zu drei Jahren sowie zwei Gruppen für den Kindergarten. Es wurde besonderes Augenmerk auf eine offene pädagogische Konzeption gelegt, die altersübergreifendes Lernen und die Entwicklung sozialer Kompetenzen fördert. Zahlreiche pädagogische Studien belegen, dass frühe soziale Interaktionen entscheidend für die Entwicklung von Kindern sind, was die Philosophie von „Das Franzi“ unterstützt.

Kooperation mit der Volksschule

Die Räumlichkeiten werden in unterschiedliche Funktionsbereiche unterteilt, die gezielt auf die Förderung verschiedenster Fähigkeiten ausgerichtet sind. Dazu gehören ein Malatelier, ein Bau- und Konstruktionsbereich sowie eine Forscherecke. Als Teil des Bildungscampus Graz-Eggenberg wird „Das Franzi“ eng mit der benachbarten Volksschule kooperieren. Geplante gemeinsame Aktivitäten sollen den Kindern dabei helfen, den Übergang in die Grundschule mühelos zu bewältigen. Dies ist nicht nur wichtig für die kognitive Entwicklung, sondern auch für die soziale Eingewöhnung.

Die Errichtung dieser neuen Bildungseinrichtung ist das Resultat einer Initiative der Grazer Schulschwestern. „Wir verstehen dies als einen wesentlichen Beitrag zur Unterstützung von Eltern in der heutigen Zeit, indem wir ihre Kleinsten kompetent betreuen und in ihrer Entwicklungsphase fördern“, erklärt Sonja Dolesch, Vorstandsvorsitzende des VfFB. Die Ordensgemeinschaft übernimmt einen maßgeblichen Teil der Kosten für den Umbau. Für Interessierte findet am 11. April ab 15 Uhr ein Informationsnachmittag statt. Voranmeldungen sind ab sofort unter [email protected] möglich.

