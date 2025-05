In Floridsdorf entdeckt: Schwer verletzter Hund überrascht Tierschützer

Ein erschütternder Fall eines ausgesetzten, schwer verletzten Hundes wurde kürzlich von dem TierQuarTier Wien gemeldet. Der kleine Vierbeiner wurde unter einem Bus in Floridsdorf gefunden, schwer verletzt mit verfilztem Fell und einer großen Wunde im Gesicht. Der Hund erhält nun die dringend benötigte medizinische Versorgung im Tierheim der Stadt Wien. Der Aufruf zur Mithilfe durch die Bevölkerung bleibt weiterhin aktiv.

WIEN/FLORIDSDORF/DONAUSTADT – Dieser tragische Vorfall zeigt die grausamen Schicksale, die viele Tiere aufgrund menschlicher Nachlässigkeit und Grausamkeit erleiden müssen. Der Hund, den das TierQuarTier Wien „Winnie“ genannt hat, wurde in einem schockierenden Zustand am Busbahnhof in Floridsdorf entdeckt. Er saß verängstigt und allein unter einem Bus, in einem Zustand, der umgehend Hilfe erforderte.

Ein erstes Signal seines Leidens war sein stark verfilztes Fell, das seine Bewegungsfreiheit stark einschränkte. Laut Berichten waren seine Augen durch Filzklumpen verklebt, wodurch die darunterliegende Haut wund und entzündet war. Unbemerkt blieb auch die offensichtlich starke Schmerzempfindung des Hundes.

Verschmutzte Wunde im Gesicht

Besonders besorgniserregend war die verkrustete und verschmutzte Wunde an der rechten Gesichtshälfte des Hundes. Diese war offenbar über einen längeren Zeitraum unbehandelt geblieben. Seine Augen waren nicht nur entzündet; eines war so betroffen, dass sich ein sogenanntes „Cherry Eye“ gebildet hatte. Darüber hinaus hatte der arme Hund keinen einzigen Zahn mehr im Mund, was seine Lebensqualität stark beeinträchtigte. Während des Scherens des verfilzten Fells kam ein abgemagerter und geschwächter Körper zum Vorschein.

Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTier Wien, äußerte sich empört über dieses grausame Verhalten: „Es macht mich wütend und fassungslos, wie einige Menschen mit fühlenden Lebewesen umgehen. Ein Hund ist kein Wegwerfprodukt. Wer ein Tier hält, übernimmt Verantwortung für sein Wohl.“ Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer verantwortungsbewussten Tierhaltung und die Bedeutung von Aufklärung und Sensibilisierung.

Hinweise zu Winnie erbeten

Winnie wird nun im TierQuarTier liebevoll betreut, erhält selbstgekochtes Futter, tägliche Wundversorgung und viel Geduld von den Pflegern. Sobald der Hund sich genug erholt hat, wird das Tierheim aktiv nach einem neuen, liebevollen Zuhause für ihn suchen, wo er die notwendige Fürsorge und Behandlung erhält, die ihm so lange verwehrt geblieben ist.

Das Veterinäramt der Stadt Wien zusammen mit dem TierQuarTier sucht dringend nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Personen, die etwas Verdächtiges in Bezug auf Winnie beobachtet haben oder Informationen zu seinem Werdegang haben, werden gebeten, sich mit dem Fundservice für Haustiere der Stadt Wien unter 01/4000 8060. in Verbindung zu setzen. Es ist wichtig zu betonen, dass das Aussetzen von Tieren gesetzlich verboten ist und mit einem Bußgeld von bis zu 7.500 Euro geahndet werden kann.

