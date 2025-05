In Graz: 1,500 Euro Grant for Activating Vacant Properties

In den Innenstadtbezirken von Graz gibt es bis September die Möglichkeit, eine Förderung von 1.500 Euro für die Aktivierung von Leerständen zu beantragen. Eine Voraussetzung für die Förderung ist, dass das Projekt über Crowdfunding finanziert wird.



GRAZ. Seit dem 15. Mai 2025 läuft der zweite Aufruf für den „ViertelFonds“. Gesucht werden innovative Ideen von Einzelpersonen, Initiativen oder kleinen Unternehmen, die leerstehende Räume im Erdgeschoss in Grazer Innenstadtbezirken nutzen oder bereits aktiviert haben. Laut Mirjam Mieschendahl von der Crowdfunding-Plattform „WeLocally“ sind trotz verfügbarer Förderungen häufig Finanzierungslücken bei der Umsetzung von Projekten zu beobachten.

Der zweite Fördercall gilt für die Bezirke Lend, Geidorf, St. Leonhard, Jakomini, Innere Stadt sowie Gries. Insgesamt werden drei Förderungen in Höhe von 1.500 Euro vergeben, die jedoch nur dann ausgezahlt werden, wenn das Projekt durch Crowdfunding finanziert ist. Diese Initiative wird unterstützt durch einen Fördertopf, der von Stadtlabor Graz, „WeLocally“ und der Volksbank Steiermark bereitgestellt wird.

So funktioniert die Einreichung



Um eine Förderung zu erhalten, müssen die Antragsteller im Crowdfunding mindestens 5.000 Euro anstreben. Sobald die Crowd 30 Prozent der Summe erreicht und mindestens 30 Unterstützerinnen und Unterstützer gewonnen werden, erhält das Projekt automatisch den Zuschuss, vorausgesetzt, es erfüllt die Kriterien und zählt zu den ersten drei erfolgreichen Einsendungen. Der aktuelle Förder-Call ist bis zum 30. September geöffnet. „Wir unterstützen Projekte während der Umsetzung ihrer Kampagnen und bieten Tipps, um ein erfolgreiches Crowdfunding zu gewährleisten“, erklärt Mieschendahl weiter.

Der erste ViertelFonds-Call fand im vergangenen Winter statt und fokussierte sich auf die Revitalisierung eines 200 Quadratmeter großen Leerstands in der Reitschulgasse 10. Die Förderung ging an das nachhaltige Textillabel Studio Fenco, das derzeit die Räumlichkeiten in eine multifunktionale Werkstatt, inklusive Co-Working-Flächen, Concept Store und Veranstaltungsort umgestaltet.

