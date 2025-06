In Schönbrunn warten nicht nur Tiere auf Sie: Entdecken Sie auch dies!

Fressnapf sucht wieder das Haustier des Jahres! Bis zum 13. Juli 2023 hast du die Möglichkeit, für dein Lieblingshaustier abzustimmen. Unsere pelzigen Freunde sind ständige Begleiter in unserem Alltag und schenken uns treue Unterstützung – sowohl in glücklichen als auch in schwierigen Zeiten. Sie sind nicht nur Tiere, sondern werden oft als Familie und beste Freunde wahrgenommen. In einigen Fällen übernehmen sie sogar lebensrettende Rollen.

Die Nominierten für die diesjährige Wahl sind herzergreifend und inspirierend. Zum Beispiel ist Scotty, ein Kleiner Münsterländer, unter den Nominierten. Dieser mutige Hund hat seine Besitzerin vor einem Wildschwein-Angriff gerettet und dabei sein eigenes Leben riskiert. Solche selbstlosen Taten zeigen, wie tief die Bindung zwischen Mensch und Tier gehen kann und wie viel Freude, Sicherheit und Liebe ein Haustier in unser Leben bringt.

Die Wahl zum Haustier des Jahres ist nicht nur ein Wettbewerb – sie ist eine wunderbare Gelegenheit, die Geschichten hinter unseren treuen Begleitern zu feiern. Jeder Teilnehmer hat seine eigene einzigartige Geschichte, die zeigt, wie Tiere unser Leben bereichern. Egal, ob es sich um einen Hund handelt, der einen Menschen vor einer Gefahr schützt, oder eine Katze, die für emotionale Unterstützung sorgt, all diese Geschichten verdienen es, hörbar gemacht zu werden.

Um mitzumachen, besuche die Fressnapf-Website und nimm an der Abstimmung teil. Unterstütze dein Lieblingshaustier und teile die Geschichte, die dir am Herzen liegt! Darüber hinaus haben viele Haustiere nicht nur eine tiefgreifende emotionale Verbindung zu ihren Besitzern, sondern können auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit ihrer Menschen haben. Studien zeigen, dass Hunde und Katzen helfen können, Stress abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.