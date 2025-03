In Slowenien: UBSC tritt gegen die chinesische Nationalmannschaft an

Am 25. März wird der UBSC nach Slowenien reisen, um ein Testspiel gegen das U19-Nationalteam Chinas auszutragen. Dieses Team befindet sich derzeit in einem Trainingslager in Europa und hat bereits Spiele gegen andere europäische Teams absolviert. Der UBSC-Manager, Michael Fuchs, hebt im Vorfeld die beeindruckende Qualität der jungen chinesischen Spieler hervor und erhofft sich wertvolle Erkenntnisse aus der Begegnung.

GRAZ. Der UBSC Graz steht momentan in der Platzierungsrunde der Basketball-Superliga und kämpft um die bestmögliche Ausgangsposition für die bevorstehenden Play-offs. Das Testspiel gegen die U19 des chinesischen Nationalteams, das am 25. März in der Nähe von Laško stattfindet, wird als ernst zu nehmende Herausforderung betrachtet. „Wir nehmen diesen Test ernst“, erklärt Fuchs. „Unsere Defensive muss sich dringend verbessern, und ich denke, dass uns dieser Test sehr helfen kann.“ In diesem Zusammenhang erwähnt Fuchs auch die Stärke der chinesischen Basketballliga, die in den letzten Jahren an internationalem Renommee gewonnen hat. „Die Spieler bringen eine hohe Qualität mit“, fügt er hinzu.

„Sind keine Kinder“

Die körperliche Präsenz der U19-Spieler aus China wird laut Fuchs ebenfalls eine Herausforderung darstellen. „Das sind keine Kinder, das wird ein richtig harter Test“, erklärt er. Diese Begegnung könnte nicht nur sportliche Konsequenzen haben, sondern auch dazu beitragen, den UBSC international bekannter zu machen. „Vielleicht liest man in Zukunft vom UBSC auch in chinesischen Medien“, hofft Fuchs.

Die Möglichkeit, dieses Testspiel zu organisieren, kam dank des Engagements des UBSC-Trainers Ervin Dragsic und einer slowenischen Sportleragentur, die die U19-Nationalmannschaft aus China betreut. Das Team nutzt sein Trainingslager in Europa, um sich auf den international wachsenden Wettbewerbsdruck vorzubereiten, indem es gegen europäische Gegner aus Slowenien, Kroatien und Österreich spielt.

