In Wien beginnen bald die Dreharbeiten für das Comeback von „Kommissar Rex“

Die Kult-Fernsehserie „Kommissar Rex“ kehrt 2026 mit sechs neuen Folgen nach 20 Jahren zurück. Die Dreharbeiten beginnen bereits im Frühjahr in Wien, wobei eine Zusammenarbeit zwischen „ORF“ und „Sat.1“ angestrebt wird. Neuigkeiten über die Hauptdarsteller wurden ebenfalls bekannt gegeben.

WIEN. Im Oktober des vergangenen Jahres erfreuten „ORF“ und der deutsche Privatsender „Sat.1“ die Fans der Kult-Serie „Kommissar Rex“ mit der Nachricht, dass die Serie nach 20 Jahren ein Comeback feiern wird und ab 2026 neue Episoden ausgestrahlt werden. MeinBezirk berichtete:

Der Wiener Schnüffler mit Vorliebe für Extrawurstsemmeln kehrt zurück.

„Es wird ein neuer ‚Rex‘ sein, der aber auch das Flair von damals vermitteln soll“, erklärte MR Film-Produzent Oliver Auspitz in einem Zeitungsinterview. Der tierische Hauptdarsteller befindet sich bereits in der Polizeihundeschule. Wer der menschliche Partner im neuen „Rex“ sein wird und in die Fußstapfen von Größen wie Tobias Moretti treten soll, wurde zu diesem Zeitpunkt nicht enthüllt.

Der „ORF“ gab nun weitere Informationen bekannt. Im Frühjahr beginnen die Dreharbeiten zu den neuen Episoden in Wien. In der fiktiven Mordkommission übernehmen Maximilian Brückner und Ferdinand Seebacher die Rollen von Kommissar Max Steiner und Inspektor Felix Burger. Geplant sind insgesamt sechs Folgen.

„Kommissar Rex kehrt nach Hause – zurück nach Wien und ins ‚ORF‘. Gemeinsam mit ‚Sat.1‘ und MR-Film setzen wir die Erfolgsgeschichte fort und schicken den ‚Schnüffler‘ wieder auf Verbrecherjagd. Ich freue mich auf spannende Fälle, viel Lokalkolorit und beste Unterhaltung für unser Publikum“, wird „ORF“-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung zitiert.

Erfahrungen mit Kommissar-Rollen

Maximilian Brückner, 1979 in München geboren, feierte seinen Durchbruch vor 21 Jahren als Ecki in der Filmkomödie „Männer wie wir“. Außerdem wurde er einem breiten Publikum als „Tatort“-Kommissar Franz Kappl bekannt. Des Weiteren spielte er im Oscar-nominierten Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ und war als Kommissar Franz Germinger jr. in der „ZDF“-Krimireihe „Schwarzach 23“ von 2015 bis 2020 zu sehen. 2018 erhielt er den Bayerischen Fernsehpreis als bester Darsteller in einem Fernsehfilm oder Serie für seine Rolle in der „BR“-Serie „Hindafing“.

Ferdinand Seebacher, 1989 in der Steiermark geboren, wurde bekannt durch die Hauptrolle in der „ZDF“-Serie „Die Bergretter“. In den Staffeln 11 bis zur zweiten Folge der 14. Staffel verkörperte er die Rolle des Bergretters Simon Plattner. Zudem hatte er in den „ARD“-Filmen „Verliebt auf Island“ und „Nur mit Dir zusammen“ Auftritte. Ab September 2021 übernahm er die Rolle des Assistenten Moritz in der „ORF“-Serie „Walking on Sunshine“.

18 Staffeln in 150 Ländern

Vor fast 30 Jahren, 1994, feierte „Kommissar Rex“ seine Premiere im ORF. Die Originalserie spielt in Wien und wurde schnell ein Erfolg. Bis 2004 wurden 18 Staffeln produziert. Die Geschichten des klugen Spürhundes mit einer Vorliebe für Extrawurstsemmeln erfreuten sich nicht nur im deutschsprachigen Raum großer Beliebtheit, sondern fanden auch in fast 150 Ländern ein Publikum – somit wurde „Kommissar Rex“ zu einer der erfolgreichsten österreichischen TV-Produktionen.

„Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Co-Produktion mit „Sat.1“ und „ORF“, unterstützt von Beta Film, gefördert durch FISA+, den Fernsehfonds Austria, den Filmfonds Wien und das Land Niederösterreich.

