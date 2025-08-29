Indie-Rock-Stars: „Florence + The Machine“ bringen ihre Tour nach Wien!

Florence + The Machine ist eine legendäre Band des Indierocks und wird sicherlich ihre Fans in Wien begeistern: Im Frühjahr 2026 kommen sie nach Österreich, um im Rahmen ihrer „EU + UK“-Tour in der Stadthalle aufzutreten. Der Ticketverkauf startet bereits im September 2025.

WIEN. Seit fast zwei Jahrzehnten ist die Band aktiv und hat sich als feste Größe im Indierock etabliert. Im Mittelpunkt steht die talentierte Sängerin und Songwriterin Florence Leontine Mary Welch, deren markante Stimme und eindrucksvolle Bühnenpräsenz sie zu einer Ikone der Musikszene gemacht haben.

Ein großer Hit der Band ist beispielsweise „Dog Days Are Over“, dessen Musikvideo aus dem Jahr 2010 bereits über 236 Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnet. Der Song ist ein Paradebeispiel für den charakteristischen Klang der Gruppe, der kraftvolle Melodien und tiefgründige Texte vereint.

Die Band hat bislang fünf Studioalben veröffentlicht: „Lungs / Between Two Lungs“, „Ceremonials“, „How Big, How Blue, How Beautiful“, „High as Hope“ und „Dance Fever“. Alle Alben landeten in den österreichischen Charts, wobei die letzten drei sogar unter den Top-Fünf platzierten. Ihr sechstes Studioalbum, „Everybody Scream“, wird im Herbst 2025 erwartet. Die Vorfreude wächst, besonders unter den österreichischen Fans, die sich bald auf ein Live-Erlebnis freuen können.

Stadthallen-Konzert

Die britische Indierock-Band hat eine umfangreiche Tournee in ihrer Heimat und Kontinentaleuropa angekündigt. Diese Tour startet am 6. Februar in Belfast und umfasst auch Städte wie Paris, Antwerpen und Köln.

Für das Konzert in der Wiener Stadthalle, das für den 2. März 2026 geplant ist, gehen die Tickets ab dem 5. September 2025 in den Verkauf. Diese Information wurde von der Band selbst über ihre sozialen Medien kommuniziert.

