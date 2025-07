Infoabend: Förderbare Mietwohnungen mit Kaufoption in St. Bartholomä

Die „DieFrohnleitner – Gemeinnützige Steirische Wohnungsunternehmen GmbH“ lädt am Donnerstag, dem 31. Juli, um 18 Uhr zu einem Informationsabend über das geplante Wohnbauprojekt in St. Bartholomä ein.

ST. BARTHOLOMÄ. Die Veranstaltung findet beim Kirchenwirt in St. Bartholomä statt und richtet sich an interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich über das zukunftsweisende Bauvorhaben informieren möchten. Dies ist Teil einer umfassenden Initiative zur Schaffung von mehr Wohnraum in der Region, die aktuell vor einem ernsthaften住房problem steht. Die zunehmende Bevölkerung in städtischen und ländlichen Gebieten führt zu einem gestiegenen Bedarf an modernen Wohnlösungen.

Neues Wohnen in St. Bartholomä

Das geplante Wohnbauprojekt hat den Baustart für Herbst 2025 vorgesehen, mit einer Fertigstellung im Sommer 2027. Geplant sind moderne Geschossbau- und Maisonettenwohnungen mit Wohnflächen von circa 52 m², 67 m², 83 m² und 92 m². Jedes Wohnobjekt wird mit Balkonen oder Terrassen ausgestattet sein, während die Maisonetten zudem über eigene Gartenflächen verfügen. Besonders erwähnenswert ist, dass diese Wohnungen als „Miete mit Kaufoption“-Modelle angeboten werden, gefördert durch das Land Steiermark. Diese Art von Wohnmodell soll es den Mietern ermöglichen, nach einer festgelegten Zeit die Wohnung zu erwerben, was oft als attraktives Modell für Familien und junge Paare angesehen wird.

Am Informationsabend werden Vertreter des Wohnbauträgers die verschiedenen Aspekte des Projektes, seinen Zeitplan sowie die Rahmenbedingungen der Förderung erläutern. Dies bietet eine hervorragende Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen im Hinblick auf die Wohnungsvergaben, die Ausstattung der Wohneinheiten sowie die Modalitäten der Kaufoption nach der Mietphase zu informieren. Experten werden auch auf Fragen eingehen, die viele potenzielle Mieter interessieren könnten, wie etwa die zukünftigen Lebensqualität, Infrastruktur und die Integration der neuen Wohneinheiten in die bestehende Nachbarschaft.

Bitte um Anmeldung

Die Teilnahme am Informationsabend ist kostenlos, allerdings wird um eine Anmeldung gebeten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich telefonisch bei Heidi Lachner unter der Telefonnummer 03126/5095-4805 anmelden. Da das Interesse an Wohnraum in der Region hoch ist, wird empfohlen, sich frühzeitig anzumelden, um sicherzustellen, dass ausreichend Platz für alle Interessierten vorhanden ist.

Weitere Informationen sind auf der Website des Bauträgers unter www.frohnleitner.at verfügbar. Dort finden Sie auch Details zu weiteren Projekten der „DieFrohnleitner“ sowie aktuelle Neuigkeiten zur Entwicklung des Wohnungsmarktes in der Steiermark.