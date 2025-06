Information und Spaß: Inklusionswochen mit Eventtag in Graz

Die Wochen der Inklusion, die vom 16. Juni bis 6. Juli stattfinden, zeigen in Graz die multifaceted Bemühungen für mehr Inklusion. Ein besonderes Highlight ist der Eventtag am 27. Juni auf dem Grazer Hauptplatz. GRAZ/STEIERMARK. Inklusion steht im Mittelpunkt der bevorstehenden Wochen der Inklusion in Graz. Vom 16. Juni bis 6. Juli wird ein umfangreiches Programm dargeboten, das eine Vielzahl von Veranstaltungen, Führungen, Beratungen und Workshops für Menschen mit und ohne Behinderungen umfasst. Der Eventtag am 27. Juni wird als Höhepunkt des Festivals besondere Beachtung finden und verspricht Austausch, Spaß und Unterhaltung auf dem Grazer Hauptplatz. Diese Initiative wird nicht nur von engagierten Privatpersonen organisiert, sondern erhält auch Unterstützung von lokalen Unternehmen, Vereinen und Institutionen. „In Graz wohnen zahlreiche Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Sie tragen erheblich zu unserer Gesellschaft und dem Wirtschaftsleben bei“, sagen die Veranstalter. Die Stadt Graz bietet vielfältige Hilfestellungen, um den Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Diverse Trägervereine setzen diese Leistungen um und fördern deren Weiterentwicklung. Zudem setzen sich Selbstvertretungsvereine aktiv für die Rechte und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ein. Siehe auch Hochwasserschutz: Ausbau des Rückhaltebeckens am Thalersee geplant Gemeinsam feiern Die Wochen der Inklusion bieten eine Plattform, um die Fortschritte im Bereich Inklusion aufzuzeigen. Am Eventtag wird ein wetterfestes Zelt mit über 400 Quadratmetern auf dem Grazer Hauptplatz errichtet, mit mehr als 30 Informationsständen. Neben vorbehaltener Moderation und persönlichen Ansprachen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Dazu gehören Darbietungen aus „Geschichten aus dem Frisiersalon“ der Theaterakademie LebensGroß und dem Mezzanin Theater, eine Autogrammstunde mit SK Sturm, ein Auftritt von Billie Steirisch und ein Flashmob der Tanzschule Conny & Dado. Siehe auch Zwei Tage voller Programm: "Die Scherbe" feiert 20 Jahre Jubiläum! Programm am 27. Juni 11–11.30 Uhr: Ankommen, Beginn, Hintergrundmusik von Radio Soundportal

Ankommen, Beginn, Hintergrundmusik von Radio Soundportal 11.30–11.45 Uhr: Begrüßung

Begrüßung 11.45–14.20 Uhr: Vorstellung der Aussteller, Informationsaustausch und Aktionen

Vorstellung der Aussteller, Informationsaustausch und Aktionen 14.20–14:45 Uhr: „Geschichten aus dem Frisiersalon”

„Geschichten aus dem Frisiersalon” 14.45–15.15 Uhr: SK Sturm Autogrammstunde

SK Sturm Autogrammstunde 15.15–15.35 Uhr: Titelsong, Ansprachen von Vertretern der Politik

Titelsong, Ansprachen von Vertretern der Politik 15.35–15.55 Uhr: Auftritt von Billie Steirisch

Auftritt von Billie Steirisch 15.55–16:20 Uhr: Brofaction (Liveband)

Brofaction (Liveband) 16.20–16.30 Uhr: Verabschiedung

Verabschiedung 16.30–16.45 Uhr: Flashmob der Tanzschule Conny & Dado

Flashmob der Tanzschule Conny & Dado 17 Uhr: Ende der Veranstaltung Das vollständige Programm der Wochen finden Sie auf der Website der Stadt Graz.

