Inklusion in Graz: Forderung nach barrierefreien Spielplätzen im Bezirk Gösting

Spielen ohne Barrieren: Christian Finster von der FPÖ Graz fordert barrierefreie Spielplätze in Gösting.

GRAZ. Christian Finster, der erste Bezirksvorsteher-Stellvertreter in Gösting, betont: „Kinder mit besonderen Bedürfnissen dürfen nicht länger ausgeschlossen werden.“ In einer Zeit, in der Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe von zentraler Bedeutung sind, fordert er eine umfassende Machbarkeitsprüfung für die Schaffung barrierefreier Spielplätze in der ganzen Stadt. Finster hebt hervor, dass es unfair ist, dass Kinder mit Behinderungen aufgrund ihrer Einschränkungen nicht dieselben Möglichkeiten zur spielerischen Entwicklung haben. „Spielen sollte kein Luxus sein, sondern ein Grundbedürfnis, das jedem Kind zusteht.“ Momentan sind in Graz nur vereinzelt Spielplätze barrierefrei nutzbar, was zu einer täglichen Ausgrenzung von Kindern mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen führt.

Vorbild Sportplätze

„Wir müssen Verantwortung übernehmen und konkrete Schritte setzen“, appelliert Finster und verweist auf die Bezirkssportplätze, die bereits als inklusiv gelten. „Es ist eine grundlegende Erwartung, dass solche Infrastruktur auch in Spielbereichen vorhanden ist. Ein barrierefreier Spielplatz in jedem Stadtbezirk sollte keine Frage des Ob, sondern nur des Wie sein“, fügt er hinzu. Finster fordert, dass in jedem Stadtbezirk von Graz ein inklusiver Spielplatz eingerichtet wird. Er sieht dies nicht als Sonderwunsch, sondern als eine moralische und gesellschaftliche Pflicht, die Würde aller Kinder zu schützen und zu fördern.

Die Notwendigkeit von Spielplätzen, die für alle Kinder zugänglich sind, wird durch zahlreiche Studien untermauert, die zeigen, dass Spielplätze eine entscheidende Rolle für die soziale und motorische Entwicklung von Kindern spielen. Wenn Spielplätze barrierefrei gestaltet werden, fördern sie nicht nur die Integration, sondern tragen auch zur Erziehung der gesamten Gemeinschaft bei.

Die rechtlichen Grundlagen

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von Österreich ratifiziert wurde, fordert die Gleichheit aller Menschen. Diese konventionellen Prinzipien müssen auch beim Bau öffentlicher Spielplätze Anwendung finden. Finster betont: „Es ist an der Zeit, dass Graz diesen Standards gerecht wird und sich aktiv für eine inklusive Stadt einsetzt.” Viele andere Städte in Europa haben bereits positive Erfahrungen mit barrierefreien Spielplätzen gemacht und zeigen, dass es machbar und notwendig ist, solche Einrichtungen zu schaffen.

Öffentliche Unterstützung und Mitgestaltung

Um die Initiative weiter voranzutreiben, lädt Finster die Göstinger Bevölkerung ein, aktiv an der Planung und Gestaltung der neuen Spielplätze mitzuarbeiten. Eltern, Pädagogen und Kinder sind eingeladen, ihre Ideen und Wünsche einzubringen. Gemeinsam kann ein Raum geschaffen werden, der den Bedürfnissen aller gerecht wird.

