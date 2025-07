Inklusion sichtbar praktizieren: Grazer Inklusionslauf feiert seine 5. Auflage

Zusammen für Inklusion und Gleichberechtigung ein Zeichen setzen ist essenziell. Der fünfte Grazer Inklusionslauf findet im Grazer Augartenpark statt – immer unter dem Motto „Run2Inclusion“.

GRAZ. Am Samstag, dem 20. September 2025, lädt der fünfte Grazer Inklusionslauf ab 13 Uhr alle Sportbegeisterten ein, aktiv zu sein – egal ob auf Rädern oder zu Fuß! Die Veranstaltung trägt dem Prinzip der Inklusion Rechnung und heißt Menschen aller Fähigkeiten willkommen. Ob im Rollstuhl, Handbike, auf Fahrrädern, Scootern, Inlineskates oder zu Fuß – jeder ist eingeladen, Teil dieses außergewöhnlichen Events zu werden.

Grazer Inklusionslauf 2025

Samstag, 20. September 2025

Augarten Graz

13 bis 18 Uhr

Inklusion und Gleichberechtigung im Sport sind von großer Bedeutung. Der Grazer Inklusionslauf fördert diese Werte, indem er eine barrierefreie Strecke von 1 Kilometer bietet, die allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Raum für sportliche Aktivität und Gemeinschaft bietet. Hierbei wird der gesellige Aspekt des Sports betont, sodass das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt steht.

Für ambitionierte Läuferinnen und Läufer gibt es die Möglichkeit, sich in einem Wettkampf über fünf Runden zu messen. Die Zeitnehmung bietet eine zusätzliche Herausforderung, und bei der anschließenden Siegerehrung werden die beeindruckenden Leistungen aller Teilnehmer gewürdigt.

Ganz gleich, ob man neugierig auf die Veranstaltung ist oder selbst aktiv teilnehmen möchte, alle sind herzlich eingeladen, gemeinsam ein starkes Zeichen für Respekt und Gleichberechtigung zu setzen. Kommt vorbei und feiert mit uns die Freude am Sport und die Vielfalt der Gemeinschaft!

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Zuschauerinnen und Zuschauer, die gemeinsam zeigen, dass Miteinander stark macht! Inklusion im Sport stärkt nicht nur die individuelle Leistungsfähigkeit, sondern fördert auch den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Programm für den 20. September:

13.00 Uhr: Musik von Vento Sul

13.10 Uhr: Musik und Tanz

13.25 Uhr: Pantomime-Show von McBEE

13.35 Uhr: Weitere Musik von Vento Sul

13.45 Uhr: Inklusive Tanzaufführung: „Includance“ – Tanzschule Gider

13.55 Uhr: Eröffnung durch politische Vertretungen

14.00 Uhr: Gemeinsamer Rundgang mit Musikbegleitung (eine Runde, ohne Zeitnehmung)

14.45 Uhr: Musik von Vento Sul

15.00 Uhr: Start des inklusiven Wettkampflaufs (fünf Runden, mit Zeitnehmung)

15.40 Uhr: Siegerehrung und Verlosung von Startnummern mit Pantomime-Show

15.50 Uhr: Musical-Show „Hands up“

16.00 Uhr: Antenne-DISKO

Die Moderation des Events übernehmt Markus Zechner. Zu den Highlights gehören ein 6 Meter hoher inklusiver Kletterturm, Kinderanimation, und Stände von lokalen Anbietern wie Georg Egger & Co, der Fachhandel für Rehatechnik und Medizinprodukte in Graz, sowie die AUVA und LOPIC GmbH. Für das leibliche Wohl sorgen Eis und Kuchen von Charly Temmel, und spezielle Medaillen sowie Zielsackerl werden an Teilnehmer verteilt (solange der Vorrat reicht!).

