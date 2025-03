Inklusives Theater: Mezzanin Theater und Lebensgroß präsentieren einen Friseursalon zur Mitgestaltung

In Zusammenarbeit mit der Theaterakademie LebensGroß präsentiert das Mezzanin Theater das Stück „Geschichten aus dem Frisiersalon“. Mit dabei sind die talentierten Schauspielenden Florian Finsterbusch, Florian Haider, Helena Käfer und Janosch Ostrowski.

GRAZ. Wenn das Mezzanin Theater in Kooperation mit der LebensGroß Theaterakademie zu „Geschichten im Frisiersalon“ einlädt, ist Unterhaltung garantiert. Die Premiere des Stückes, das die Themen Schönheit, Körperlichkeit und Behinderung auf humorvolle und zugleich kritische Weise behandelt, fand am 6. März statt. Das Publikum hat noch bis zum 23. März die Möglichkeit, diese berührende und anregende Inszenierung im Theater im Bahnhof zu erleben.

Inklusion im Mittelpunkt

Florian Haider, der die Rolle des Salonchefs spielt, betont die Intention hinter dem Stück: „Unser Ziel ist es, sowohl zu unterhalten als auch auf die Barrieren hinzuweisen, die Menschen mit Behinderungen im Alltag begegnen. Das Publikum soll nicht nur lachen, sondern auch zum Nachdenken angeregt werden.” Dies ist Haiders zweite Produktion im Rahmen der LebensGroß Theaterakademie, die seit 2024 Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit bietet, sich als Bühnendarstellerinnen und Darsteller auszubilden.

Das Mezzanin Theater blickt auf eine erfolgreiche Geschichte inklusiver Produktionen zurück. Für die Theaterakademie war die Zusammenarbeit ein bedeutender Schritt nach vorn. Lina Hölscher, die Leiterin der Akademie, erläutert: „Es ist uns wichtig, dass unsere Ensemblemitglieder auf verschiedenen Bühnen und mit unterschiedlichen Regisseuren zusammenarbeiten. Unser langfristiges Ziel ist es, dass sie von großen Bühnen engagiert werden und in weiteren Produktionen mitwirken können. Dafür müssen sie den realen Theaterbetrieb kennenlernen.“

Agnes Zenz, die als Friseurin im Stück agiert, beschreibt ihre Erfahrungen auf der Bühne: „Wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich pure Freude.“ Sie kümmerte sich bei der Premiere liebevoll um Kulturstadtrat Günter Riegler, der als „Promigast“ anwesend war. „Hier kann ich meine Gefühle ausdrücken und den Menschen zeigen, wer ich bin und was ich zu bieten habe.“

Gesellschaftspolitische Themen im Frisiersalon

Das Ensemble setzt sich aus zehn Mitgliedern im Alter von 22 bis 62 Jahren zusammen. Für die Vorstellung „Geschichten im Frisiersalon“ sind nur noch Einzelkarten erhältlich. Zusätzlich beteiligt sich die Theaterakademie an einem Seminar an der Kunstuniversität Graz sowie am Offenen Tanzen der Oper Graz. Dieses inklusive Projekt wird mit Hilfe von Mitteln des Innovationsfonds von Licht ins Dunkel unterstützt.

Die Termine

Sa, 08.03.2025, 18 Uhr

So, 09.03.2025, 18 Uhr

Do, 20.03.2025, 18 Uhr

Fr, 21.03.2025, 11 und 18 Uhr

Sa, 22.03.2025, 18 Uhr

So, 23.03.2025, 18 Uhr

Karten können per E-Mail an [email protected], unter der Nummer +43 316 670 550, oder online unter mezzanintheater.at erworben werden.

