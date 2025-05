Innenstadt: Das s’Fachl erstrahlt nach Umbau in neuen Farben

Im März dieses Jahres wurden die Verkaufsflächen des s’Fachl in der Grazer Innenstadt umfassend renoviert und erweitert. Die große Wiedereröffnung findet am 30. und 31. Mai statt, und die Kunden können sich auf spannende Neuerungen freuen. MeinBezirk hatte die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen der letzten Vorbereitungen zu werfen.

GRAZ. In den letzten Wochen wurde in der Herrengasse intensiv gearbeitet. Der Umbau des s’Fachl ist nun fast abgeschlossen, und ab dem 30. Mai eröffnet das Geschäft offiziell wieder in der Innenstadt.

Durch den Umbau hat sich das s’Fachl nicht nur optisch, sondern auch räumlich verändert. Mit einer Erweiterung um rund 30 Quadratmeter beträgt die Verkaufsfläche nun insgesamt etwa 450 Quadratmeter. Eine neu gestaltete Sitzecke wird künftig den Kunden zur Verfügung stehen. Geschäftsführer Markus Groß beschreibt, „Neben einem Bücherregal können Kunden hier entspannen, in Büchern schmökern und bei einer Tasse Kaffee verweilen.“

Individuelle Geschenkeboxen und Tourismus-Fachl



Ein weiterer Fokus liegt auf individuell gestaltbaren Geschenkeboxen. Kunden können entweder vorgefertigte saisonale Varianten wählen oder ihre eigenen Kombinationen unter dem Motto „Box dich glücklich“ zusammenstellen. Eine Modernisierung des Erscheinungsbildes umfasst auch ein neues Farbkonzept mit frischen Grüntönen.

Ein besonderes Augenmerk wird auch auf regionalen Kaffee gelegt. Markus Groß erklärt: „Das Thema Kaffee wächst stetig, und in der Steiermark gibt es zahlreiche erstklassige Röstereien. Wir planen, verschiedene Anbieter zentral im Geschäft zu integrieren.“

Digitale Kassentechnologie für Nachhaltigkeit



Das s’Fachl wird zudem digitaler: Ein neu entwickeltes Kassensystem ermöglicht den Verzicht auf gedruckte Belege. Kunden können ihre Rechnungen unkompliziert via QR-Code herunterladen, ohne Apps oder Anmeldungen. Das spart jährlich bis zu zwei Tonnen Papier. Digitale Preisschilder, die zentral gesteuert werden, sollen ebenfalls implementiert werden.

Fielmann nimmt vorübergehend ein



Ab dem 1. Juni wird die Optikerkette Fielmann interimistisch die angrenzende Fläche übernehmen, während das Stammhaus der Kette in der Herrengasse saniert wird. Die Nutzung ist bis Ende des Jahres geplant. Geschäftsführer Groß bleibt optimistisch: „Trotz der Herausforderungen ist die Innenstadt schön und lebendig.“ Zur Eröffnung wird es eine Aktion von 10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment sowie Produktverkostungen ausgewählter Händler geben.

