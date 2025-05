Innere Stadt: Das Mon Cher am Opernring verwandelt Genuss in ein Erlebnis

Mediterrane Aromen, lebendige Jazzklänge und purer Genuss – das Mon Cher in der Inneren Stadt bietet seinen Gästen ein einzigartiges Fine Dining-Erlebnis, das sowohl elegant als auch herzlich ist.



WIEN/INNERE STADT. Das Restaurant Mon Cher befindet sich am Opernring 11 und kombiniert Fine Dining mit dem familiären Charme der mediterranen Küche. Es wurde im vergangenen Herbst von Kaan Aras eröffnet und hat sofort große Anerkennung gefunden, darunter 88 von 100 Punkten im Genussmagazin Falstaff.

Restaurantleiterin Katharina Eitzenberger erklärt: „Unser Konzept ist mediterran. Wir vereinen Aspekte aus der italienischen und französischen Küche mit den besten Gerichten aus aller Welt.“ Diese kreative Herangehensweise an die Gastronomie macht Mon Cher zu einem besonderen Ort für Feinschmecker.

Alles in die Mitte

Die Speisekarte des Mon Cher basiert auf einem Sharing-Konzept, was bedeutet, dass Gerichte nicht nur für eine Person bestellt werden. „Die Speisen kommen in die Mitte, und jeder greift zu“, erläutert Eitzenberger. Zu den Höhepunkten der Speisekarte zählen köstliche Fischgerichte wie Seebass mit Sellerie, geschmorte Rinderbacke mit Safran-Risotto und überbackene Aubergine mit Soja. Das Mittagsmenü umfasst drei Gänge inklusive Getränk und kostet 29 Euro pro Person, was es zu einer attraktiven Option für eine ausgiebige Pause macht.

Zudem bietet das Mon Cher ein Frühstücksbuffet zum Preis von 29 Euro pro Person, das bis 11 Uhr serviert wird. An den Wochenenden lockt ein All-you-can-eat-Brunch bis 14 Uhr, ideal, um mit Freunden und Familie zu genießen.

Edle Tropfen

Die Getränkekarte im Mon Cher ist eine wahre Fundgrube für Weinliebhaber. Eitzenberger verspricht eine vielseitige Auswahl an Weinen, viele davon aus Österreich, sowie ausgewählte Flaschen aus Italien, Deutschland und Frankreich. Zudem gibt es auch kreative Cocktails, die das Getränkeangebot abrunden.

Besucher, die neugierig sind, sollten die offene Küche nicht versäumen. Hier können sie beobachten, wie das kulinarische Team unter der Leitung von Chefkoch Mario Dervi die Gerichte zubereitet. Die Zutaten stammen hauptsächlich aus biologischem und regionalem Anbau. Regional nicht verfügbare Produkte werden von den besten Herstellern bezogen.

Gut unterhalten

Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Am Wochenende wird das Restaurant von einem Loungesänger mit modernem Jazz und Instrumentalbegleitung durch Mundharmonika und Gitarre belebt. „Es ist jazzig, aber modern,“ sagt Eitzenberger, was zur entspannten Atmosphäre beiträgt. Ab Mitte Mai soll ein Gastgarten eröffnet werden, der das Erlebnis im Freien bereichern wird.

Das Mon Cher hat folgende Öffnungszeiten: Montag von 7 bis 15 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 7 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 7 bis 2 Uhr, sowie Sonntag von 7 bis 14 Uhr. Weitere Informationen und Reservierungen sind auf der Website www.mon-cher.at erhältlich.

Das könnte dich auch interessieren:

Wie die Innere Stadt bei der Wien-Wahl 2025 abgestimmt hat.

Bleibt Markus Figl Bezirksvorsteher der City?

Auf diesen Straßen in Wien wird bald gearbeitet.