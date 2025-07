Innere Stadt: Das Warten an der Dominikanerbastei und Postgasse ist vorbei

Die Umgestaltung der Dominikanerbastei und der Postgasse in Wiens Innerer Stadt setzt neue Maßstäbe für urbanes Leben. Nach langwierigen Baustellen soll nun eine neue Ära des Wohlbefindens und der Lebensqualität beginnen, die für mehr Schatten und neue Sitzgelegenheiten sorgt.

WIEN/INNERE STADT. Die langjährige Baustellensituation in der Inneren Stadt hat endlich einem neu gestalteten, verkehrsberuhigten und begrünten Bereich Platz gemacht. Mit der offiziellen Schlusssteinlegung ist die Revitalisierung der Dominikanerbastei und der Postgasse, die rund um die Alte Post durchgeführt wurde, abgeschlossen. Diese Veränderung bringt insgesamt 36 neue Bäume mit sich und sorgt auf einer Fläche von 3.300 Quadratmetern für mehr Grün und weniger Verkehr. Ziel ist es, den Fußgängerinnen und Fußgängern ausreichend Raum und eine hohe Aufenthaltsqualität zu bieten.

Die Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) zeigte sich bei einem gemeinsamen Besuch mit dem Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) erfreut über die Fortschritte: „Wir setzen einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Stadtentwicklung. Die Neugestaltung wird dazu beitragen, die Aufenthaltsqualität in unserem Grätzl erheblich zu steigern und den Verkehr zu reduzieren“, so Sima. Zudem sollen sichere Radverbindungen die Verkehrsberuhigung im historisch gewachsenen Viertel fördern.

Partizipation und Planung

Bezirksvorsteher Markus Figl betonte die Wichtigkeit der Einbindung der Anwohnerinnen und Anwohner in den Planungsprozess. Vor dem offiziellen Projektstart fanden unterschiedliche Befragungen und Informationsveranstaltungen statt, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Gemeinschaft berücksichtigt werden. „Die Maßnahmen sind nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch notwendig, um künftige Hitzewellen besser zu bewältigen“, erklärte Figl. Hoch wachsende, schattenspendende Bäume sollen den Sommerhitze entgegenwirken, während die historischen Gehsteige mit ihrem typischen „Wiener Würfel“ erhalten bleiben.

Ein langer Weg zur Neugestaltung

Die Revitalisierung der Dominikanerbastei und der Postgasse war ein langwieriger Prozess, der Geduld von den Anwohnerinnen und Anwohnern erforderte. Die Bauarbeiten, die im September 2024 offiziell begannen, stießen zunächst auf Verzögerungen durch ein paralleles Bauprojekt in der Postgasse. Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Patricia Davis (ÖVP) erklärte, dass man zunächst warten wollte, bis dieses Projekt abgeschlossen ist. Schließlich entschloss man sich jedoch, die Arbeiten wieder aufzunehmen.

Die Planungen für die Umgestaltung der Inneren Stadt gehen auf erste Überlegungen aus dem Jahr 2019 zurück, als der Bezirk auf die notwendige Verbesserung des Lebensraums aufmerksam wurde. Der Weg zu dieser Neugestaltung erforderte nicht nur Planung und Lösung von logistischen Herausforderungen, sondern auch die aktive Teilnahme und Geduld der Community.

